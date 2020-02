Barça - Braithwaite : "Si le football était une religion, Messi serait Dieu"

Lors d’une interview accordée à la chaîne officielle du Barça, Braithwaite a répété son admiration pour le "Dieu" Messi.

Martin Braithwaite idolâtre Lionel Messi. Ce n’est pas un scoop, la dernière recrue du Barça l’avait déjà prouvé après son premier match en promettant de "ne pas laver son maillot" suite à une accolade avec le génie argentin. Et il a récidivé.

Lors d’une interview accordée à la chaîne officielle du club, le Danois est monté d’un cran… "Personne ne peut faire les choses comme lui. Si le football était une religion, il serait Dieu. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir compter sur lui", a déclaré Braithwaite.

Braithwaite déjà tourné vers le Clasico

En tant que joker médical, l’ancien Toulousain n’a pas pu être inscrit sur la liste pour la Ligue des Champions. Il était donc absent à (1-1) mardi, mais il devrait bien être dans le groupe qui se déplacera sur la pelouse du , dimanche en . Et ce serait un euphémisme de dire que Braithwaite a hâte !

"Il y a deux semaines, j'étais à , et maintenant, je suis ici. C'est un rêve qui est devenu réalité. (…) Le Clasico ? C’est le match le plus important du monde. Ce sera très intensif et il y aura de la tension. J'ai très envie de jouer", a soufflé Braithwaite sur la chaîne du Barça. Reste à savoir si Quique Setién sera du même avis.