Luis Suarez ouvert à un transfert en MLS

L'attaquant uruguayen a reconnu qu'une expérience dans le championnat nord-américain serait une "très belle possibilité".

L'attaquant barcelonais Luis Suarez a déclaré qu'il pourrait être intéressé par un passage à la alors que son avenir à long terme au Camp Nou semble de plus en plus incertain. Suarez s’est révélé être le complément idéal pour Lionel Messi au fil des ans depuis son arrivée au club de en 2014 et a inscrit 185 buts en 260 matches dans toutes les compétitions. Mais, âgé désormais de 32 ans, il aborde les dernières années de sa carrière de joueur. Barca explore les différentes options afin de signer un remplaçant à l'Uruguayen et ce dès la saison 2020/21. Parmi les cibles de la direction blaugrana figurent Erling Haaland et Lautaro Martinez. Suarez a un contrat qui expire en 2021 et il ne devrait certainement pas bénéficier d'une prolongation.

Interrogé sur un éventuel départ vers les États-Unis à l'avenir, Suarez a évoqué avec enthousiasme cette possibilité et son attirance pour la MLS. Il a expliqué à quel point une pige de l'autre côté de l'Atlantique pourrait le tenter. "La MLS est un championnat qui a beaucoup progressé ces dernières années et vous pouvez le constater avec les jeunes joueurs qui y sont arrivés depuis deux ans, surtout les Sud-Américains, a-t-il déclaré à ESPN. Cela montre que le championnat veut grandir et pas seulement faire venir des joueurs d'un certain âge qui vont prendre leur retraite. Ils cherchent ce mélange pour améliorer le championnat. J'ai un contrat avec Barca et je suis très heureux ici. À l'avenir, on ne sait jamais, c'est un championnat attrayant."

"Étant donné que j’ai la chance d’avoir du succès au plus haut niveau depuis longtemps, ce que je privilégie désormais c’est la stabilité de ma famille et le bien-être de mes enfants. Ils prendraient tous la décision avec moi et les États-Unis est une belle possibilité", a ajouté El Pistolero. Pour rappel, il y a quelques jours, son compatriote en sélection, Nicolas Lodeiro ( ) l'a invité à franchir l'Atlantique au plus vite. L'ancien buteur de Liverpool cèdera-t-il aux sirènes américaines ?