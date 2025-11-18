Luis Suarez de retour au Barça : "C'est confirmé"

À 38 ans, l'attaquant uruguayen n'a pas encore suivi les traces de Sergio Busquets et Jordi Alba en annonçant sa retraite, mais il est probable qu'il raccroche les crampons dans les prochaines années.

Le moment venu, Suarez a déjà clairement indiqué qu'il retournerait à Barcelone, comme il l'a confié à Sport.

« Oui, je suis toujours en contact avec le FC Barcelone – mes enfants aussi, car on ne cesse jamais d'être supporter. On ne cesse jamais d'admirer le club, on lui porte de l'affection et on garde des contacts avec des personnes du club.

Nous avons toujours une maison là-bas. Notre projet est de retourner à Barcelone pour tout ce que cela implique. Nous l'avons confirmé en raison de tout ce que le club nous a apporté et parce que nous nous y sentons toujours chez nous. »

Suarez se confie sur sa relation avec Messi

Suarez a également évoqué Lionel Messi, avec qui il a joué à Barcelone et qui évolue désormais à l'Inter Miami. Il a partagé quelques détails sur sa relation avec l'octuple Ballon d'Or.

« Au fil des années, nous avons appris à nous connaître sur le terrain. Et nous nous connaissons aussi beaucoup en dehors. Nous savons tous les deux quand l'autre est de bonne humeur, quand il est de mauvaise humeur. Chacun sait quand on partage des confidences ou quand l'autre n'a pas envie de parler. Nous nous connaissons bien, et la vérité, c'est que les enfants aussi passent de nombreuses heures par jour à jouer au football.

« La vérité, c'est que nous vivons une période magnifique, que nous apprécions pleinement… Parfois, nous nous regardons et nous nous disons que nous réalisons ce dont nous avions parlé à l'époque à Barcelone. Pouvoir profiter ensemble de notre dernière étape en tant que footballeurs. »

Il a également expliqué comment la détermination de Messi a permis à l'Inter Miami de progresser ces dernières années.

« Sur le terrain, il est unique, irremplaçable, et il continue de réaliser des choses incroyables. Il est toujours animé par cette soif de victoire, comme nous tous. On le voit, on voit cet esprit combatif. Il arrive que l'équipe gagne, mais il voulait qu'un de ses coéquipiers marque, et si ce n'est pas le cas, Leo s'énerve parce que ce joueur n'a pas marqué. S'il se fixe des objectifs, il les atteint, et cela déteint sur nous tous. »