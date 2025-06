Luis Figo veut jouer un sale tour au Barça

Salzburg vs Real Madrid

Le Real Madrid a été très actif sur le marché des transferts estivaux, avec les signatures déjà conclues de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen et Franco Mastantuono.

Alvaro Carreras devrait également rejoindre le club après la Coupe du monde des clubs, mais cela pourrait ne pas être la dernière dépense du Real Madrid.

Luis Figo souhaite que le Real Madrid recrute Nico Williams

Un nouveau milieu de terrain pourrait arriver, mais selon une légende du club, le Real Madrid devrait également chercher à recruter un attaquant supplémentaire, à savoir Nico Williams. C'est l'avis de Luis Figo, qui s'est récemment confié au Diario AS.

« Il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien. Je signerais Nico Williams, c'est certain. C'est un joyau. Et son prix me semble abordable, compte tenu des sommes dépensées de nos jours. Ce serait une bonne recrue en raison de sa qualité, mais aussi de sa jeunesse. »

Figo, qui était lui-même ailier pendant sa carrière de joueur, s'est comparé à Williams.

« Nous sommes des joueurs différents. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup en raison de son poste. J'aime les ailiers, car c'est là où je jouais le mieux (au cours de ma carrière). Mais je n'étais pas aussi rapide que lui, j'aurais aimé l'être. »

Le Real Madrid était intéressé par Williams il y a quelques semaines, mais le club l'a depuis écarté de ses objectifs suite à l'arrivée de Mastantuono. Il pourrait changer d'avis si Rodrygo Goes venait à partir, mais l'ailier de l'Athletic a déjà clairement fait savoir qu'il souhaitait rejoindre Barcelone cet été, et ce transfert devrait être finalisé dans les prochaines semaines.





Reste à voir si le Real Madrid réalisera d'autres transactions après la signature attendue de Carreras. Il y a de la place pour d'autres arrivées, mais la direction du club pourrait ne pas vouloir dépenser davantage.