Luis Fernandez attaque deux anciens coachs du PSG

Luis Fernandez a chargé deux anciens entraineurs du PSG, lundi.

Le Paris Saint-Germain a vu plusieurs entraineurs défiler sur son banc ces dernières saisons. De Laurent Blanc à Christophe Galtier en passant par Unai Emery, Thomas Tuchel ou encore, Mauricio Pochettino, aucun n’a duré au club. Deux de ces anciens coachs du PSG ont d’ailleurs été les cibles des critiques de Luis Fernandez lundi à 48 heures du choc des 8es de finale aller entre le club francilien et la Real Sociedad.

Luis Fernandez adoube Luis Enrique

Arrivé cet été après le départ de Christophe Galtier, Luis Enrique a changé le visage du PSG. Le technicien espagnol a imposé son style de jeu en plus d’une discipline tactique à l’équipe. En plus, Luis Enrique est épargné par les crises d’égo entre ses joueurs et n’hésite d’ailleurs pas à faire des remontrances à ces derniers en cas de mauvaise prestation.

L'article continue ci-dessous

Getty

Ancien entraineur du PSG, Luis Fernandez admire la gestion de l’Espagnol qui réussit là où Mauricio Pochettino et Christophe Galtier ont échoué. « Ce qui se passe, c’est que les médias ne parviennent pas à détecter ou à analyser le PSG de la meilleure façon, mais Luis Enrique fait du bon travail parce que j’ai aimé sa façon d’être et de travailler (…) Tout le monde veut les battre à cause de ce que cela signifie, mais Luis Enrique a mis de l’ordre sur le plan tactique, ce que ni Pochettino ni Galtier n’ont fait », a déclaré l’ancien entraineur français dans un entretien accordé à Relevo.

Luis Fernandez fracasse Pochettino et Galtier

Luis Fernandez est conscient que l’équipe actuelle du PSG n’est pas la meilleure de ces dernières années. Mais l’ancien entraineur pense que le club est mieux organisé sur le terrain avec Luis Enrique. A l’en croire, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier n’ont pas su s’imposer parce qu’ils avaient peur des joueurs.

Getty

« Ils (Pochettino et Galtier, ndlr) ne l’ont pas fait parce qu’ils avaient peur des joueurs. Luis a changé d’attitude et on voit que les joueurs sont sur la bonne voie. Ce n’est pas le PSG le plus fort de ces derniers temps. Le PSG de Neymar et Messi, c’était une autre équipe, une autre façon d’agir, de jouer. Messi est l’un des plus grands, Neymar aussi. Mais Paris leur a permis de faire un peu ce qu’ils voulaient, ce qu’ils avaient envie de faire. Mais sur le terrain il y a une demande. Neymar a souffert, il n’avait pas le même comportement qu’il avait à Barcelone. Je l’ai vu jouer là-bas de manière redoutable. Ici, il n’a bien joué que la première année », a confié Luis Fernandez.