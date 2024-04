Luis Enrique met la pression à Mbappé

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, admet qu'il attend toujours que Kylian Mbappé clarifie son avenir après son doublé contre Barcelone.

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, a admis qu'il attendait toujours de connaître les projets d'avenir de Kylian Mbappé après avoir vu l'attaquant marquer deux buts pour sceller la victoire en Ligue des champions contre Barcelone et une place dans le dernier carré. Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison, mais il n'a pas encore fait d'annonce officielle sur son avenir. Il a été spéculé que le transfert sera rendu public une fois qu'il ne sera plus possible pour les deux équipes de se rencontrer en Ligue des champions de cette saison. Le PSG jouera contre le Borussia Dortmund pour une place en finale, tandis que le Real affrontera Manchester City mercredi en quart de finale retour sur le score de 3-3.

Luis Enrique attend peut-être une décision de Mbappé, mais il semble déjà se préparer à la vie sans sa vedette planétaire. L'entraîneur du PSG s'est contenté de laisser son attaquant sur le banc cette saison et a déclaré que son équipe devait "s'habituer" à jouer sans lui. Enrique a également laissé entendre que le prodige de Bondy pourrait finalement rester au PSG cette saison, même s'il semble toujours probable qu'il partira pour le Real à l'expiration de son bail.

Le PSG dans l'attente

Il a déclaré aux journalistes : "Attendons que M. Kylian parle de son avenir. Nous verrons quand Mbappé et le PSG s'exprimeront en public. C'est comme un processus. Jusqu'à ce que Mbappé s'exprime en public, je suis là à attendre et à rester silencieux."

Luis Enrique a également fait l'éloge de la star pour sa performance : "Mbappé a été aujourd'hui le leader incontestable de l'équipe dans cet aspect du jeu qui ne nous permet pas de nous reposer. Le pressing exercé par toute l'équipe, par Kylian, par Ousmane Dembele ou par Bradley Barcola a fait que nous avons pressé à cinq. Quand Mbappé montre l'exemple, l'équipe est beaucoup plus forte. Chapeau ! C'est ce que nous voulions tous. C'est la preuve qu'il peut montrer l'exemple, et quand Kylian le fait, nous sommes bien meilleurs."

Mbappé restera au PSG jusqu'à la fin de la saison et espère mener le club à un premier triomphe en Ligue des champions. Paris est également proche d'un nouveau titre en Ligue 1, puisqu'il compte actuellement 10 points d'avance en tête du classement.