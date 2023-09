Luis Enrique, Gigot et les réactions après PSG - OM (4-0)

Le PSG n’a fait qu’une bouchée de l’OM, ce dimanche. Les réactions des deux camps étaient évidemment contrastées à la fin du match.

Il n’y a eu qu’une seule équipe sur le terrain, ce dimanche lors du duel entre le PSG et l’OM. Supérieurs dans tous les domaines, les champions de France ont étrillé leur ennemi juré (4-0). Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, par deux fois, ont été les buteurs de l’équipe francilienne.

Luis Enrique et ses hommes bombent le torse

Après cette démonstration de force, les joueurs du PSG ont exprimé leur bonheur, rendant notamment hommage à leur coach pour le travail tactique. Ramos a par ailleurs savouré son doublé. Côté marseillais, les sentiments étaient tout autres. Samuel Gigot a même haussé le ton, regrettant, avec un langage bien fleuri, le fait que son équipe ait manqué de personnalité.

Luis Enrique (entraineur du PSG sur Prime Video) : « C’est ce qu’il faut faire au foot, quand vous gagnez ça se passe bien mais si on a une defaite c’est la faute du coach. Je vais rien vous expliquer sur la composition (rires) j’ai bien aimé la façon dont on a joué avec et sans ballon. Nous avons beaucoup dépensé d’énergie et j’aime ça. »

Kolo Muani (attaquant du PSG sur Prime Vidéo) : « C’est une soirée magique, inoubliable pour nous et les supporters. L’idée du coach était de jouer notre jeu en attaquant les espaces et gardant la possession. Sur le terrain, pendant et après le match, nous étions en communion avec les supporters. »

Gonçalo Ramos (attaquant du PSG sur Prime Vidéo) : « Je suis heureux car c’est une grosse victoire face à une bonne équipe. Une nuit spéciale avec deux buts, c’est le moment de profiter car demain on pensera déjà au prochain match. »

Jacques Abardonado (entraineur de l'OM sur Prime Vidéo) : "On a manqué de caractère, je suis très déçu. Le scénario fait qu'on prend un coup franc excentré, derrière on peut revenir au score, est-ce que ça aurait changé la physionomie du match ? Je pense. (...) On est tombé face à une équipe de Paris qui est une meilleures d'Europe. On est venu avec un plan, mais il est tombé à l'eau. On a eu une journée et demi de repos, on est rentré d'Amsterdam à 5h du matin. Paris a eu 4 jours de repos. C'est pas une excuse, mais c'est un constat."

Samuel Gigot (défenseur de l’OM sur Prime Vidéo) : "Quand vous jouez un Classique avec si peu d'envie, c’est pas possible ! Il fallait un peu plus les rentrer dedans, on a manqué des couilles. C'est une période un peu difficile, on va se relever et on les attend au match retour."

Pau Lopez (gardien de l’OM sur Prime Vidéo) : « Ce n’est pas une bonne journée pour nous. Aujourd’hui, on a perdu dans toutes les phases de jeu. Même dans l’attitude, ce n’était pas bon. On n’est pas fiers. On a rien crée, rien fait. La situation n’est pas bonne. Mais c’est nous sur le terrain. Et ce soir ce n’était pas bon. Mais je pense qu’on va faire une bonne saison. On va repartir de zéro. Je suis content des joueurs qu’on a dans l’équipe. »