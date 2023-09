Luis Enrique, Fabian Ruiz et les réactions après Clermont - PSG (0-0)

Paris a encore a encore abandonné des points en Ligue 1, ce samedi. Forcément, après ce nul à Clermont (0-0), c’est la déception qui a prédominé.

Pour la quatrième fois de la saison, le PSG a manqué de l’emporter en Ligue 1. Et cette fois, c’est contre le dernier du classement que le champion de France a laissé filer de précieux points. Kylian Mbappé et ses partenaires ont été contraints au partage des points par Clermont (0-0). Un résultat qui les a frustrés.

Après la rencontre, les Parisiens ont été unanimes sur le fait que cette prestation était indigne de leur statut. L’équipe a été remaniée, mais ils ne sont pas refugiés derrière cette excuse et ont fait leur autocritique. Luis Enrique, l’entraineur, a aussi avoué que c’était un match très compliqué et que ses protégés auraient pu en faire mieux au niveau de l’engagement.

Luis Enrique (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : « Je me sens désolé. Ça a été un match très disputé, très difficile. Je pense qu’on s’est créé plus d’occasions que Clermont. Mais on n’a pas pu gagner ce match. Si je suis satisfait de mon système aujourd’hui ? Je suis content de la performance des joueurs. Mais en première période on aurait pu être plus agressifs. Le ballon ressemblait plus à un lapin qui sautait sur le terrain. L'état du terrain était très mauvais. C'était un match ouvert, avec beaucoup d'occasions. Clermont aurait pu le gagner, nous aussi. C’était des conditions difficiles pour nous ».

Fabian Ruiz (milieu de terrain du PSG sur Amazon Prime) : « On a joué contre une équipe de Clermont qui joue bien au ballon. C’était un match très difficile, on n’a pas réussi à marquer. Il faut corriger nos erreurs, s’améliorer, on aura un match important en Ligue des champions. Il faut analyser nos erreurs pour essayer de faire mieux. »

