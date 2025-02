Luis Diaz s'éloigne du PSG, son prochain club dévoilé

Lyon vs Paris Saint-Germain

La star de Liverpool, Luis Diaz, figure sur la liste des cibles potentielles de transfert de Barcelone avant le début de la saison 2025/26.

Les Blaugrana devraient donner la priorité à un nouvel attaquant dans les mois à venir et Diaz est une option en tant que signature de premier plan.

Barcelone aura les fonds nécessaires pour recruter au moins un nouveau joueur pour renforcer sa ligne d'attaque, mais Liverpool ne cherche pas ouvertement à vendre un joueur crucial comme Diaz.

Cependant, la situation a peut-être changé, suite à une nouvelle amélioration financière pour Barcelone après des réunions vitales du club en milieu de semaine.

Selon la dernière mise à jour de Diario AS, le directeur sportif Deco a été informé d'un changement de salaire, le club pouvant désormais dépenser 463 millions d'euros de salaires par an, soit une augmentation de 37 millions d'euros, dans le cadre du cadre plus large de transfert 1:1 au Camp Nou.

Cela permettra à Barcelone d'élargir son champ d'action en matière de transfert et cette mise à jour salariale permettra de débloquer les fonds pour une éventuelle offre pour Diaz.

L'international colombien est actuellement sous contrat à Anfield jusqu'en 2027, Liverpool est donc conscient de l'importance de cet été pour décider de sa prochaine étape, avec des négociations de renouvellement prévues pour l'ancien ailier de Porto.

Cependant, son avenir pourrait également dépendre des changements d'effectif à Liverpool dans les mois à venir, Mohamed Salah envisageant sa propre offre de prolongation de contrat sur le Merseyside.

Liverpool travaille sur des prolongations de contrat pour Salah, Trent Alexander-Arnold et Virgil van Dijk, et la mise à jour finale sur ces trois-là aura un impact sur les intentions de Diaz.

Le joueur de 28 ans a provisoirement indiqué son intérêt futur pour un transfert en Catalogne, malgré le désir de Liverpool de le garder, et Deco a maintenant la puissance financière pour faire une offre sérieuse pour essayer de l'éloigner des leaders de la Premier League d'Arne Slot en 2025.