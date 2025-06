Luis Diaz, Liverpool ouvre la porte

Espanyol Barcelone vs FC Barcelone

Barcelone continue de solliciter l'ailier de Liverpool Luis Diaz, malgré les obstacles évidents qui s'opposent à un transfert.

Cependant, l'un d'eux pourrait être levé pour les Blaugrana.

Diaz a été identifié comme la priorité du FC Barcelone, et le directeur sportif Deco ne cache guère son admiration pour l'ailier colombien. Cependant, Liverpool a laissé entendre avoir rejeté une approche du FC Barcelone et n'avoir aucune intention de négocier pour le joueur de 28 ans. Malgré cela, cela a été interprété comme une tactique de négociation par les Reds.

Selon le journal catalan Sport, Liverpool serait désormais ouvert à la discussion pour un transfert pour Diaz. Il envisagerait de jouer pour Barcelone l'été prochain, son premier choix, et a exclu un transfert en Arabie saoudite, malgré un intérêt marqué. Il lui reste deux ans de contrat, et aucune avancée n'a été constatée concernant son renouvellement, Diaz visant Barcelone.

Liverpool aurait convenu avec le joueur de laisser partir Diaz si une offre supérieure à 60 millions d'euros arrivait, malgré un prix demandé de 85 millions d'euros. Liverpool a toutefois ouvert la porte aux discussions, d'une part parce qu'il était logique de le faire fructifier, et d'autre part en raison de ses autres transactions de transfert.

Ces transactions incluent un transfert pour Florian Wirtz, qui dépassera largement les 100 millions d'euros, et un transfert pour Alexander Isak ou Bradley Barcola. Liverpool espère lever des fonds pour mener à bien ces transferts, et s'ils se concrétisent, Diaz redescendra également dans la hiérarchie – autant de raisons pour le laisser partir.

Par ailleurs, Barcelone devra également franchir quelques étapes pour recruter Diaz. Il devra notamment respecter sa limite salariale et organiser des départs pour des joueurs comme Marc-André ter Stegen, Iñaki Pena et Ansu Fati. On estime qu'une autre vente majeure pourrait également être nécessaire pour conclure le transfert de Diaz.