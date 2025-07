Luis Diaz beaucoup trop cher ? Le salaire indécent

Le Bayern Munich espère combler l'écart avec le prix demandé par Liverpool pour Luis Diaz, mais son salaire est l'une des principales raisons pour lesquelles les Reds hésitent à le vendre.

Les champions d'Allemagne ont fait de Diaz leur priorité absolue et négocient activement avec les Reds, mais leur offre a déjà été rejetée. Les discussions se sont accélérées après que l'agent de Diaz ait rencontré les dirigeants de Liverpool la semaine dernière, et le Bayern discute actuellement des modalités du transfert, y compris une éventuelle clause de revente, selon Sport Bild. Si Liverpool est ouvert à la discussion, le club accorde une grande valeur à Diaz en raison de son salaire modeste et des répercussions financières que son remplacement entraînerait.









Le faible salaire de Diaz est devenu un point de friction pour Liverpool, qui craint de devoir payer beaucoup plus cher pour le remplacer. Le directeur sportif Michael Edwards s'efforce de maintenir l'équilibre entre la structure salariale et la valeur de l'équipe, et le salaire modique de Diaz - qui serait de seulement 2,7 millions d'euros nets - représente une valeur inestimable pour le club. Le perdre signifierait recruter quelqu'un à des conditions beaucoup plus élevées, ce qui affecterait le bilan global. C'est pourquoi les Reds réclament un transfert plus élevé que les 75 millions d'euros (65 millions de livres sterling/88 millions de dollars) que le Bayern est prêt à offrir, ce qui signifie qu'une clause de revente pourrait les persuader de céder aux souhaits du joueur.









Selon Sport BILD, le Bayern a obtenu le feu vert du joueur depuis la Coupe du monde des clubs. Diaz aurait confirmé son intention en personne. Bien que le Bayern ait raté Florian Wirtz, il est désormais plus confiant, et les discussions internes font état d'urgence et d'optimisme. La direction du club considère Diaz comme un transfert décisif pour sauver son mercato estival et est très optimiste quant à la conclusion de l'accord dans une semaine.





Si Diaz venait à partir, Liverpool pourrait se tourner vers Rodrygo, du Real Madrid, comme remplaçant potentiel. La situation du Brésilien est incertaine sous Xabi Alonso, et son manque de temps de jeu lors de la Coupe du monde des clubs a suscité des spéculations.