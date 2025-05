Luis Diaz au Barça, le transfert de l'été

Athletic Bilbao vs FC Barcelone

Barcelone continue de fonctionner sans certitude absolue quant à ses dépenses estivales, mais ses priorités ne font plus aucun doute.

Après avoir plaidé en faveur de sa signature l'été dernier, le directeur sportif Deco a de nouveau jeté son dévolu sur l'ailier de Liverpool, Luis Diaz.

L'ailier colombien aurait une offre de contrat sur la table, selon Sport (via Sempre Barca), mais à deux ans de son contrat restant à Anfield, il réfléchit à son avenir. Malgré les rumeurs selon lesquelles les Blaugrana auraient réduit leur intérêt, dimanche, il a été annoncé que Diaz figurait à nouveau en tête de la liste des souhaits de Deco. Diaz serait également intéressé par un transfert à Barcelone.

Ces informations ont été corroborées par plusieurs médias, et MD explique que Liverpool a sondé l'ailier de l'Olympique Lyonnais Malick Fofana en vue d'un éventuel transfert s'il devait remplacer Diaz. El Chiringuito indique également que l'opportunité pour Nico Williams de rejoindre le club est passée et que Diaz est prêt à attendre un transfert à Barcelone.

Pourquoi Barcelone veut Luis Diaz ?

Diaz n'est pas encore arrivé dans la capitale catalane, mais son transfert est déjà remis en question. L'ancien recruteur Bojan Krkic Senior (père de l'actuel assistant de Deco, Bojan Krkic Jr.) a récemment souligné que Diaz avait tendance à être irrégulier. Deco estime cependant que Barcelone a besoin d'un autre attaquant capable de jouer à la fois au milieu et sur l'aile gauche. Il souhaite également un joueur capable de battre son défenseur en un contre un.

Son prix serait d'environ 85 millions d'euros, selon Sport. La signature de Diaz a reçu le feu vert de Flick, qui souhaite équilibrer son attaque. Raphinha a tendance à évoluer plus axialement, et Diaz peut fournir un joueur capable d'étirer la défense sur le côté gauche, avec une grande partie du jeu passant par Lamine Yamal, un aspect que Flick souhaite plus équilibré la saison prochaine.