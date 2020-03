L’UEFA envisagerait une Ligue des Champions estivale

D’après les rumeurs circulant en Angleterre, l’UEFA pense mettre en place une deuxième Ligue des Champions pour combler la période de l’intersaison.

Le calendrier européen des matches est un peu trop chargé ? L’idée actuelle des instances continentales serait de le charger encore un peu plus. Si l’on se fie à ce que rapporte le Daily Mail, l’UEFA pense à organiser une Ligue des Champions estivale à partir de l’été 2021.

Les gros clubs seraient favorables à l’idée

Cette compétition annexe n’aurait pas le même prestige que sa sœurette, mais elle regrouperait tout de même les meilleurs clubs du continent. De nombreux cadors de la auraient déjà donné leur accord afin d'y participer.

Cette C1 bis serait en réalité une extension de l’International Champions Cup, qui se dispute déjà chaque été depuis six ans. L’UEFA transformerait ainsi cette série de matches d’exhibition en un tournoi officiel avec un trophée à la clé.

Pour ce qui est du format, il mêlerait une phase de poule et des matches couperets. Les équipes se retrouveraient dans des groupes de trois, avant une phase à élimination directe. Concernant les participants, ils seraient choisis en fonction du classement dans leurs championnats respectifs. Le mode des invitations ne sera plus de mise.

Plus d'équipes

L’UEFA veut concurrencer la FIFA et son Mondial des clubs

L’UEFA espère obtenir un accord pour assurer l’organisation de cette épreuve pendant les 8 prochaines années. Les discussions avec les sponsors et les potentiels diffuseurs TV auraient déjà commencé.

La création de cette compétition sera motivée par le fait de vouloir concurrencer la Coupe du Monde des clubs élargie, et qui est instaurée par la FIFA à partir de 2021 également. Les deux entités ont des intérêts totalement divergents et n’entendent visiblement plus se faire de cadeaux.