L'UEFA écarte les menaces de sanctions de Ceferin

Les clubs français, mais également belges ou hollandais notamment peuvent se rassurer, malgré l'arrêt définitif de leus championnats. Alors qu'Aleksander Ceferin avait laissé entendre ce samedi dans une interview au Corriere dello Sport qu'ils devraient disputer des tours préliminaires pour participer aux Coupes d'Europe, l'instance européenne a rapidement écarté ces menaces de sanction.

Sur son compte Twitter, l'UEFA a en effet affirmé que les tours préliminaires se tiendraient selon les règles en vigueur en temps normal. Autrement dit, le PSG et l'OM seront bien qualifiés pour la phase de poules de la .

"L'UEFA tient à préciser que le président eferin a déclaré que les clubs issus des Ligues qui avaient mis un terme à cette saison devraient encore se tenir prêts à disputer les tours de qualification pour la prochaine saison selon la liste d'accès actuelle. Il n'a pas mentionné ou fait allusion à un quelconque changement dans la liste d'accès aux compétitions interclubs de l'UEFA", est-il ainsi précisé.

1/2 With regard to the way some quotes in an interview with beIN have been reported, UEFA wishes to make clear that President Čeferin said that clubs from leagues which were abandoned in this season would still need to be ready to play qualification rounds for next season...