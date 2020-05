Ligue des champions - Les barrages supprimés ?

Le format des différents barrages d'accession aux deux Coupes d'Europe pourraient être modifiés en raison de la pandémie de coronavirus.

Rennes pourrait-il être privé de l'opportunité de disputer la phase de poules de la saison prochaine ? Selon The Times en effet, l'UEFA envisagerait de supprimer les barrages et tours préliminaires d'accession en Ligue des champions et .

L'instance européenne se trouve en effet face à un véritable casse-tête pour établir le calendrier, alors que l'incertitude demeure sur la reprise des différents championnats européens et que la fin des deux Coupes Européennes doit toujours avoir lieu dans la foulée, a priori en août. Des rencontres qu'il paraît impossible de faire se chevaucher avec les barrages puisque plusieurs équipes pourraient être concernées par les deux (par exemple , en cas de victoire en finale de Coupe de la ligue, qui se retrouverait donc à disputer les barrages de C3).

Le format habituel de ces barrages pourrait donc être modifié. Du côté du Times, l'on affirme qu'ils serait même envisagé de les supprimer purement et simplement pour les remplacer par des play-off entre les 12 champions nationaux des pays n'étant pas encore représentés. Ce qui aurait pour conséquence d'exclure Rennes, qui jouerait alors la Ligue Europa pour la troisième saison consécutive, et Reims, qui pourrait être privé d'un retour sur la scène européenne.

Toutefois, selon les informations de L'Equipe, ces tours préliminaires pourraient être réduits à un seul match (plutôt qu'en aller-retour), afin de réduire le calendrier tout en laissant leur chance à toutes les équipes. Dans le même temps, le début des phases de poules pourrait être repoussé au 20 octobre, là encore pour dégager un calendrier surchargé.