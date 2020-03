Luca Jovic raconte la quarantaine du Real Madrid

Un joueur de la section basket du Real Madrid a été contrôle positif au Coronavirus et les Merengue sont depuis en quarantaine.

Le a été touché par le Coronavirus et est en quarantaine depuis ce jeudi. L'annonce a surpris l'ensemble du monde du football, mais au lendemain de la révélation de la positivité de Daniele Rugani au Covid-19, le club madrilène a été le second à être placé en confinement suite à un contrôle positif au Coronavirus d'un joueur de sa section basket-ball qui partage certaines installations avec l'équipe de football et a donc contraint à la mise en place de ses mesures.

"Le Real Madrid C. F. communique qu’un joueur de notre équipe première de basket-ball a été testé positif au coronavirus COVID-19. À partir de ce moment, il a été recommandé de rester en quarantaine pour l’équipe première de basket-ball et l’équipe première de football, étant donné que les deux équipes partagent des installations à Ciudad Real Madrid", a indiqué la Casa Blanca ce jeudi midi. On en sait un peu plus désormais sur le protocole de la mise en quarantaine.

"Pas autorisé à quitter Madrid"

Interrogé par un média serbe b92.net, repris par le quotidien national Blic, Luka Jovic, attaquant du Real Madrid, a expliqué comment le groupe avait appris la nouvelle de cette mise en quarantaine : "Ce matin (jeudi), nous sommes allés au centre d’entraînement, mais le personnel de l’administration est venu nous voir et nous a dit que nous n’avions aucun entraînement ou quoi que ce soit deux prochaines semaines".

L'international serbe a ajouté que les consignes étaient très claires : "Ils nous ont dit que tout le monde devait rester à la maison et que nous n’étions pas autorisés à quitter Madrid". Toutefois, le buteur serbe a indiqué que l'ensemble des joueurs de la Casa Blanca n'avaient pas été testé juste après cette mise en quarantaine : "Nous attendons la décision du club", a indiqué Luca Jovic, soulagé de ne ressentir aucun des symptômes.

"Je suis blessé et je ne m’entraîne pas depuis deux ou trois jours. J’ai utilisé les mêmes outils de récupération que le joueur de basket-ball testé positif au coronavirus (Trey Thompkins). Mais je n’ai aucun symptôme, ça fait vraiment du bien", a conclu l'ancien attaquant de l' . Selon As, Zinedine Zidane et son staff auraient même transmis des consignes et des exercices aux joueurs pour se maintenir en forme en vue de la reprise de la et d'une éventuelle nouvelle date pour le huitième de finale retour contre , bien que la C1 soit désormais également suspendue.