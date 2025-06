Lozano au PSG, la grosse mise au point

Le transfert de Chucky au PSG a échoué après le départ d'un cadre parisien clé.

L'international mexicain et star du San Diego FC, Hirving « Chucky » Lozano, a révélé qu'en 2019, alors qu'il jouait encore au PSV Eindhoven, il était tout proche de signer au Paris Saint-Germain, un transfert qui l'aurait vu évoluer aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. Cependant, un changement inattendu au sein de la direction du PSG a empêché la finalisation du transfert, et il a finalement signé à Naples.

Lozano a expliqué que Mino Raiola, son agent de l'époque et l'un des représentants du football les plus influents au monde, gérait les négociations avec le club français avec une telle discrétion que lui-même ignorait l'état d'avancement des négociations.

« Avant de rejoindre Naples [en 2019], j'ai eu l'opportunité d'aller au PSG, à Paris », a déclaré Lozano à Vamos Show. J'avais subi une blessure aux ligaments collatéraux et j'avais décidé de prendre quelques jours de congé en famille à Disneyland Paris. J'ai dit à Mino que je resterais une semaine, mais au bout de deux jours seulement, il m'a appelé et m'a dit : "Tu dois revenir demain. Je te retrouve à l'aéroport de Paris. Tu prends l'avion avec le directeur sportif du PSG."

Bien que Lozano n'ait pas nommé le dirigeant du PSG qu'il a rencontré, il a expliqué qu'après les premières discussions, la direction du club avait changé d'orientation et que l'opportunité avait été abandonnée. Ce changement a coïncidé avec le limogeage d'Antero Henrique de son poste de directeur sportif du PSG, un changement motivé par le mécontentement de Thomas Tuchel quant à la composition de l'équipe cette année-là.

« Ce fut une surprise. J'ai dit à ma femme : "Allons-y", et nous sommes rentrés. Nous avons discuté, et c'était presque fait. À mon arrivée, j'ai vu que Matthijs de Ligt était également là ; ils prévoyaient de le recruter également », a-t-il déclaré.

À l'époque, l'effectif du PSG comptait de grandes stars comme Neymar, Mbappé, Thiago Silva, Marco Verratti, Ángel Di María et Edinson Cavani.

Désormais joueur du San Diego FC, Lozano a également évoqué son expérience en Major League Soccer, saluant la compétitivité et la croissance du championnat.

« Le championnat est en pleine croissance », a-t-il déclaré. « Le niveau de compétition et l'intensité des matchs sont élevés. Toute équipe jouant à domicile est difficile à battre. Le match contre le St. Louis City SC m'a vraiment impressionné : c'était difficile et inattendu. C'est une très bonne équipe. »

Il a ajouté : « Je pense que je progresse beaucoup, que je retrouve mon meilleur niveau. Je n'ai pas encore atteint mon apogée, mais j'y arrive petit à petit. Je me sens bien, et c'est grâce à la confiance que mes coéquipiers, le staff et le club ont en moi. Je suis venu ici pour progresser, donner le meilleur de moi-même et aider l'équipe. »

Bien que Lozano ait manqué la Gold Cup en raison d'une blessure et n'ait pas été convoqué récemment en équipe nationale, il ne renonce pas à son espoir de retrouver El Tri.

« Il faut continuer à travailler. La route est encore longue. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié mon passage en équipe nationale. Cela m'a permis de grandir et de mûrir. J'ai adoré l'expérience de la Coupe du Monde. J'ai eu le sentiment d'avoir bien joué individuellement, mais c'était dans une période difficile pour l'équipe. C'est le football. »