Low, Neuer, Goretzka, Gundogan... Les Allemands retrouvent de l'optimisme

Victorieuse face à l'Islande jeudi soir (3-0), l'Allemagne a livré un match sérieux. De bon augure à quelques mois d'un Euro 2021 décisif.

En novembre dernier, face à l'Espagne, l'humiliation avait été immense pour l'Allemagne (6-0). Véritable machine à gagner il y a de cela quelques années, la Mannschaft semblait à bout de souffle, en incapacité totale à se réinventer. Le départ de Joachim Löw, emblématique sélectionneur de l'équipe, avait même été proche d'être acté.

Finalement, le technicien allemand est toujours là, et l'Allemagne se prépare à retrouver son statut d'antan. Jeudi soir, l'équipe a réussi son entrée en matière dans les qualifications pour la Coupe du monde 2022 en disposant facilement de l'Islande (3-0). Un succès plein de maîtrise, qui permet un léger regain d'optimisme.

"On peut bâtir là-dessus"

"Nous avons donné un signal positif et réussi une belle prestation. On peut bâtir là-dessus", s'est par exemple félicité Manuel Neuer, gardien et capitaine de la Mannschaft. Une position partagée par Joachim Low. "Nous pouvons être satisfaits. Nous avons démarré de façon dynamique, plein d'élan. L'équipe est entrée dans le match avec le bon état d'esprit, nous avons été sereins, nous avons concédé très peu d'occasions et nous avons marqué trois beaux buts. Gagner 3-0, c'est solide", a-t-il analysé.

Auteur de l'ouverture du score, Leon Goretzka, a quant à lui insisté sur le bon début de match des Allemands. "Marquer deux buts très rapidement nous a évidemment simplifié le travail et a fait du bien à notre jeu. Ce qui nous a manqué lors des derniers matches, et ce que nous nous étions promis de faire aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu sur le terrain aujourd'hui. Notre objectif, c'était de mettre sur le terrain la passion que l'on doit mettre quand on joue pour son pays. Que vous puissiez voir à la télé onze gars qui avaient vraiment envie. Ça a bien fonctionné", a expliqué le milieu de terrain, satisfait de cet état d'esprit retrouvé à quelques mois de l'Euro 2021, qui s'annonce particulièrement disputé.

"C'est une réaction, oui (après le 0-6 de novembre en Espagne). Nous devions nous fixer notre propre niveau d'exigence et c'est comme cela que nous sommes entrés dans le match. Nous avons bien fait circuler la balle et nous nous sommes créé des occasions", s'est enfin félicité Ilkay Gündogan. Prochain match : dimanche, face à la Roumanie.