LOSC - Pour Renato Sanches, la Ligue 1 "ressemble plus à la Premier League"

À la veille du choc face au PSG, le Portugais s'est confié sur son adaptation à la L1. Un championnat physique, proche de la Premier League selon lui.

"Tout va pour le mieux et je me sens très bien. Être ici peut me relancer. Retrouver le top du football mondial, peut m'offrir cette opportunité-là. J'ai besoin de jouer, je dois continuer à travailler", avait déclaré Renato Sanches il y a près d'un mois, lors d'un entretien accordé à Téléfoot, sur TF1. Arrivé au LOSC avec le statut de star en devenir, le jeune milieu de terrain portugais, Golden Boy en 2016, s'est en effet relancé, lui qui séduit de plus en plus au fil des rencontres.

"C'est un championnat qui ressemble plus à la "

Devenu un élément important dans l'équipe entraînée par Christophe Galtier, l'ancien joueur du s'apprête à défier le dimanche soir, en clôture de la 21ème journée de . Un rendez-vous capital, dans lequel il aura forcément à coeur de briller. À la veille de ce choc face aux Champions de , Renato Sanches s'est confié sur le championnat de France dans un entretien accessible sur le site officiel du LOSC.

"Chaque championnat a ses points faibles et ses points forts. Le championnat de France est très physique, très compétitif, il y a énormément de joueurs de talents. Si on y retire le Paris Saint-Germain, toutes les équipes se valent. C'est un championnat qui ressemble plus à la Premier League parmi ceux dans lesquels j'ai évolué. C'est très physique et très rapide, il faut s'imposer continuellement", a analysé le joueur de 22 ans, recruté contre la somme de 20 millions d'euros.