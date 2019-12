Lille- Renato Sanches : "Être ici peut me relancer"

En forme depuis plusieurs matches et très en vue contre Montpellier, le Portugais affirme être venu à Lille pour se relancer.

La victoire de vendredi contre en ouverture de la 18e journée de championnat (2-1) doit beaucoup à l'un de ses hommes en forme du moment : Renato Sanches. Très remuant et auteur de nombreuses différences tout au long du match, le Portugais a en effet inscrit le but de la victoire à quelques minutes du terme.

La révélation de l'Euro 2016 s'est confié sur son choix de rejoindre Lille cet été après un passage compliqué au , marqué par un prêt à Swansea. "C'est vrai, j'ai eu une blessure qui a duré un mois, un mois et demi plus l'adaptation. Je viens d' , c'est un football différent. Maintenant tout va pour le mieux et je me sens très bien", a-t-il confié à Téléfoot.

"Être ici peut me relancer. Retrouver le top du football mondial, Lille peut m'offrir cette opportunité-là. J'ai besoin de jouer, je dois continuer à travailler."

"C'est vrai que j'ai eu une offre sérieuse du PSG"

Le milieu de terrain est également revenu sur l'intérêt du PSG à l'été 2018, qui n'avait pas abouti en raison du refus de son club. "C'est vrai que j'ai eu une offre sérieuse du PSG, a-t-il confirmé. Mais mon club et mon ancien entraîneur, Niko Kovac, n'ont pas voulu me laisser partir. Mais cela fait partie du passé."

Enfin, le champion d'Europe 2016 espère être de l'aventure avec la Seleçao en juin prochain, lui qui n'a plus été appelé depuis plus d'un an (sa dernière sélection remonte au 20 novembre 2018 contre la en ). "Mon objectif est de retrouver la sélection pour le prochain Euro. C'est aussi pour ça que j'ai rejoint le LOSC. Jouer l'Allemagne et la c'est un défi et j'espère bien le relever."

S'il poursuit sur cette lancée, il pourrait bien en être.