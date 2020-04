LOSC, Gérard Lopez veut reprendre la Ligue 1

Le président de Lille est inquiet des conséquences en cas d'arrêt définitif de la Ligue 1 et milite pour qu'il reprenne dans les prochaines semaines.

La ira-t-elle à son terme ? C'est toute la question que se pose la LFP, les présidents de clubs, les joueurs et les nombreux observateurs du football français. Plusieurs camps s'affrontent alors que le championnat a été suspendu après vingt-huit journées en raison de la pandémie de Coronavirus. Ceux qui veulent une saison blanche, ceux qui veulent que le classement soit figé, et d'autres qui souhaitent voir le championnat reprendre quitte à le finir début août. Gérard Lopez a confié dans une interview accordée à Le Monde qu'il voulait absolument voir la reprendre dans quelques semaines pour des raisons économiques avant tout.

"Dès que l’on dit qu’il faut terminer le championnat, on répond: "Il y a plus important que le foot." Oui, mais un club c’est aussi des employés, qui ne sont pas juste les joueurs, et qui dépendent de nous. On ne finance plus un club de foot avec une baraque à frites et du mécénat. Les clubs sont des grosses entreprises avec de gros chiffres d’affaires, dont une partie importante des revenus provient des droits TV. Si on ne joue pas, il n’y a pas de droits TV", a avancé le propriétaire du LOSC.

"Ce n'est pas insurmontable"

"La FIFA, l’UEFA, les fédérations, les ligues et les dirigeants de clubs ont la responsabilité de faire en sorte que le système continue de fonctionner. C’est la raison pour laquelle tout le monde parle d’une reprise en respectant tout d’abord les gens malades et les morts, ainsi, bien entendu, que les consignes sanitaires gouvernementales", a ajouté le président des Dogues. Une saison blanche est donc inenvisageable pour le propriétaire du quatrième de Ligue 1.

Gérard Lopez martèle que la date butoir peut-être respectée : "Question calendrier, une date butoir au 3 août a été mise en place pour terminer les compétitions françaises. Entre la Ligue 1, les play-off, les deux coupes, ça représente 17 dates. On a donc besoin de six semaines, ce qui nous amène à une reprise mi-juin, en sachant qu’environ trois semaines de préparation physique préalable sont nécessaires. En jouant un match tous les trois jours, pas loin du rythme d’une équipe qui joue la Coupe d’Europe l’hiver, ce n’est pas insurmontable...".

Si jamais la Ligue 1 ne parvenait pas à tenir cette date butoir, qui va évidemment dépendre de l'évolution de la crise sanitaire et de la date du déconfinement, représenterait pour le championnat de , selon ses calculs, "une fenêtre de 300 millions à 600 millions de pertes" entre "les retards de paiements des droits télévisuels et le retard des rentrées du mercato". Basé sur un modèle économique reposant en partie sur les ventes, le LOSC est évidemment inquiet de la situation actuelle, à l'image de beaucoup de clubs français.