Ligue 1 - Un mercato "cheap" ? Gérard Lopez (Lille) n’y croit pas

Dans une interview accordée à L’Équipe, le président lillois a raconté son rôle dans la crise du coronavirus.

Le football français traverse une période compliquée. Face à l’épidémie de coronavirus, le championnat de a été suspendu, les clubs sont à l’arrêt et, pour l’instant, les diffuseurs refusent de régler l’addition des droits TV. Des négociations sont en cours mais, en attendant, les présidents s’organisent pour survivre.

Il y a ceux qui sont chargés de négocier avec Canal+ et BeIN Sport, et il y a Gérard Lopez. Le roi du trading doit quant à lui solliciter des prêts pour les clubs de , histoire de soigner la trésorerie en cette période compliquée. D’après lui, la L1 pourrait perdre jusqu’à… un milliard d’euros !

"On doit se faire un trésor de guerre"

"Un parachute, c’est ça. On doit se faire un trésor de guerre. Mais pas un trésor de guerre dans une banque qu’on n’aurait pas le droit de toucher", a expliqué Lopez à nos confrères de L’Équipe. Lopez veut pouvoir se servir de l’argent à tout moment. Et pour cause, à ses yeux, le mercato ne devrait pas être impacté autant qu’annoncé.

"À long terme, je ne crois pas à cette baisse sur le marché des transferts. On risque de repartir avec des prix plus bas, mais il y aura aussi des salaires plus bas, si c’est le cas. Il faudra un marché pour s’adapter, mais le truc va s’équilibrer rapidement. Il y a des fonds d’investissement qui sont intéressés pour se positionner comme partenaires de la Ligue", a rappelé Lopez dans L’Équipe. Les clubs s’organisent !