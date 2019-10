LOSC, Galtier : "Rien de plus frustrant que de ne pas montrer notre niveau en C1"

L'entraîneur lillois attend un déclic mental de ses joueurs contre Chelsea et espère qu'ils se libèreront et imposeront leur jeu.

Balayé par l' Amsterdam lors de la première journée de C1, veut montrer une toute autre image contre ce mercredi. Les Dogues doivent hausser leur niveau de jeu et évoluer comme ils le font en sans se mettre la pression dû à l'enjeu dans la compétition reine. En conférence de presse, Christophe Galtier a demandé à ses joueurs de se libérer et de ne pas avoir de regrets en jouant comme ils ont l'habitude de le faire.

"Tout peut être un handicap pour nous. Le manque d'expérience, le niveau dans lequel évolue l'adversaire, le club, le palmarès. Mais on ne peut pas, et on ne doit pas, préparer le match avec des choses négatives. Je suis convaincu qu'on a la capacité de créer des situations offensives. Et que ma jeune équipe est capable d'élever son niveau sur un plan athlétique, sur l'intensité qu'on peut mettre dans ce match. C'est pourquoi j'ai préparé le match en disant "jouons notre jeu" avec nos caractéristiques, nos joueurs. Il faudra jouer le match pied au plancher de la première à la dernière minute. Et ne pas s'arrêter à qui est notre adversaire", a expliqué le coach des Dogues.

"Être chirurgical devant le but"

"On a notre vécu, notre parcours sur la saison dernière et l'on doit s'exprimer comme on s'est toujours exprimé. En étant plus intense et déterminé que face à l'Ajax. Il nous reste cinq matches à jouer. On va les jouer à fond. Tout est possible dans cette compétition. On part de loin, mais tout est possible et on jouera les cinq matches à fond. Il faudra qu'a minima, et je dis bien a minima, ces matches nous servent d'expérience pour se préparer à revivre ce genre de compétitions. Nous devrons jouer, jouer et jouer. Si nous ne jouons pas en , nous n'aurons aucune chance. Il n'y a rien de plus frustrant que de disputer cette compétition sans montrer notre potentiel et exprimer nos qualités", a ajouté le Français.

Christophe Galtier veut voir davantage d'efficacité : "Je serais dans la même approche. De pouvoir exprimer nos qualités à travers le jeu, notre potentiel. Nous avons un potentiel important, on doit s'exprimer là-dessus, ne pas fermer le jeu et jouer. Est-ce que demain on sera plus libéré que face à l'Ajax? Sûrement, parce qu'il n'y aura plus cet effet de découverte d'un début de match de Ligue des champions. Mais il faudra rester concentré parce qu'en Ligue des champions, ça va très vite et n'importe quand. Cela permettra d'avoir une entame différente de face à l'Ajax, je l'espère".

"Notre manque d'expérience se voit tout simplement, sur l'entame de match et quand un adversaire commence à pousser, pousser fort. Une équipe qui a l'habitude de ce niveau là, avec un vécu, a une capacité à résister sur les temps forts de l'adversaire. Et un second point, qui rejoint ce que nous avons vécu à Amsterdam. Cette capacité à être chirurgical sur les transitions et les situations de but, à être très chirurgical. Ayant observé Chelsea, il faudra leur laisser le moins d'espace possible. On en a parlé, on a travaillé. Nous avons été mieux après l'Ajax mais il faudra être très précis sur un plan défensif demain soir", a conclu l'entraîneur de Lille.