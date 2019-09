LOSC, Galtier a toujours confiance en Yazici

L'entraîneur français a défendu sa recrue estivale. Le technicien de Lille a justifié la manière dont il préserve l'international turc pour le moment.

Attendu et annoncé comme le successeur de Nicolas Pépé à , Yusuf Yazici tente toujours de trouver ses marques dans le Nord de la . L'international turc arrivé cet été en provenance de Trabzonspor contre 16,5 millions d'euros peine à convaincre pour le moment. Le meneur de jeu n'a pas encore affiché la pleine mesure de son talent lors des cinq premiers matches qu'il a disputé en . Avant le match contre , Christophe Galtier a pris la défense de sa recrue.

"Je ne pense pas qu’il se mette la pression. Il a tout simplement quitté son pays, ses amis, ses parents. Son départ a mis du temps. Il n’a pas pu faire une préparation athlétique digne de ce nom. Il doit digérer son changement de vie, assimiler nos exigences et celles de la . Comme on joue tous les trois jours, il n’y a pas beaucoup de séances mais il va progressivement monter en puissance. Notre travail consiste, en parallèle, à lui inculquer les aspects technico- tactiques. Je suis convaincu qu’il va exprimer son potentiel", a analysé l'entraîneur de Lille.

"Osimhen n'est pas émoussé"

Christophe Galtier a aussi évoqué l'autre recrue Victor Osimhen, titulaire à chaque match et qui pourrait avoir besoin d'un peu de repos : "Victor Osimhen s'est intégré très rapidement et est sur une bonne dynamique. C'est un élément très important de notre animation offensive. L'année dernière, avec un match par semaine, celui qui était le mieux et le plus performant était sur le terrain. Nous sommes dans une série de matchs. Victor est international et il joue avec sa sélection. C'était d'ailleurs bizarre qu'il dispute les 90 minutes d'un match amical avec le Nigéria avant de retrouver ses coéquipiers pour jouer un match de Ligue 1 Conforama puis un d'UEFA Champions League..." .

"Ce serait bien que les sélectionneurs tiennent aussi compte du calendrier des uns et des autres, notamment lorsque ce sont des amicaux. Il y a des échanges avec le staff et le joueur. Il ne semble pas émoussé, mais je ne veux pas attendre qu'il le soit. Il doit y avoir du management dans le temps de jeu sur la durée d'un match. Il a beaucoup joué ces derniers temps. Demain, c'est un match de championnat très important, à l'image de la semaine qui nous attend", a ajouté le Français.

Enfin, Christophe Galtier n'a pas encore la tête à son deuxième match de contre et n'a pas encore commencé à étudier son futur adversaire : "Je n'ai pas observé Chelsea ce week-end, mais j'ai observé Strasbourg. J'ai beaucoup de membres de mon staff qui travaillent sur Chelsea, mais également sur Nice et Strasbourg. On aura le temps de se projeter sur ce match-là".