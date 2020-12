LOSC, Galtier : "Je ne sais pas si on est la meilleure équipe du moment"

L'entraîneur de Lille a évoqué la course au titre et les louanges à l'encontre de son équipe ces dernières semaines.

Leader de suite à sa victoire contre les Girondins de , en attendant que l'OM ne rattrape ses matches en retard, va tenter de confirmer sa bonne passe mercredi soir à . Intéressant sur la scène nationale et européenne depuis le début de saison, le LOSC est l'équipe la plus régulière en en 2020-2021 et celle qui convainc le plus le grand public. En conférence de presse, Christophe Galtier a répondu aux questions sur la, très serrée, course au titre cette saison en et l'emballement médiatique autour de son équipe ces dernières semaines.

"Je ne sais pas si on est la meilleure équipe du moment, je vois que l'OM, l'OL ou , à côté de Paris, sont très performants... Je ne sais pas si on est meilleurs ou plus agréables à regarder. Je regarde les chiffres, et d'autres équipes sont aussi performantes que la notre. Un turnover avant le PSG ? Je n'ai pas encore décidé du onze de départ, je dois voir demain matin l'état de forme des uns et des autres, mais il y a toujours la crainte de faire démarrer une équipe qui se dit 'si je joue ce match, ça veut dire que je ne joue pas dimanche'", a expliqué le technicien du LOSC.

"Il n’y a pas de manque d’ambition, il y a ce que les joueurs ressentent, ont envie de faire, et croyez-moi je ne les freine pas là-dessus. Mais en tant qu’entraîneur je dois avoir de la lucidité, maintenir une exigence. Le championnat est long, très long, quand on va passer à un match par semaine des équipes vont se remettre au niveau. La réalité du classement, c’est que vous pouvez demander à quatre équipes si elles croient au titre. Me concernant, il est bien trop tôt pour vous répondre", a ajouté Christophe Galtier.

Galtier heureux de son effectif capable d'enchaîner sur les deux tableaux

"La situation non pas post-confinement mais le fait de jouer à huis clos défavorise certaines équipes qui ont d'habitude un gros soutien de leur équipe à domicile. On s'aperçoit que ça ne gagne pas beaucoup en bas de tableau... Il n'y a plus beaucoup de différence entre un match à domicile ou à l'extérieur. L'an dernier on s'est fait sanctionner plusieurs fois à l'extérieur où il y avait une grosse ambiance. Mais là il n'y a plus l'apport du public à l'extérieur, et les effectifs mieux armés continuent d'être performants à domicile en prenant des points à l'extérieur. Pour le PSG, c'est autre chose: le Covid, la fatigue, les blessures... Il y a plus de blessures globalement", a conclu le technicien français.

L'entraîneur du LOSC a jugé la progression de son équipe depuis la saison dernière : "On est sûrement meilleurs sur l'effectif, avec de bons joueurs à tous les postes et une rude concurrence aussi. Le fait d'avoir cet effectif nous a permis de bien gérer la compétition européenne à l'automne, même si ce n'est pas le même niveau que la la saison dernière. L'équipe a également pu acquérir de l'expérience, du vécu ensemble aussi, et le fait d'avoir doublé tous les postes nous a permis d'enchaîner les séries de matchs sur deux tableaux. L'année dernière on avait perdu pas mal de points après les matchs de C1, cette année c'est moins le cas, on l'a emporté les deux dernières fois, ça montre des progrès, une certaine constance".

Christophe Galtier a commenté le tirage au sort de la : "C'est un court déplacement, un adversaire très fort. Honnêtement je ne les ai pas vus cette saison, je ne sais pas si c'est plus fort que l'an dernier ou pas. Peut-être aussi que le LOSC d'aujourd'hui est différent. C'est un gros tirage, mais en finissant deuxième de la poule on s'exposait à ça. Ça reste un 16e très ouvert. Le constat après les deux défaites l'an dernier? Je me souviens bien du premier match, moins du retour ici. Notre premier match avait été très intéressant, mais on avait été très moyens dans les deux surfaces, ou l'inverse. Ça avait été une dure découverte de la C1, on avait été sanctionnés dans les deux surfaces."