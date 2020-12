Lille - Galtier ne s'attend pas à lutter avec le PSG pour le titre

A une semaine du choc face à Paris, Lille a poursuivi son bon début de saison en battant Bordeaux pour prendre provisoirement la première place.

Une victoire contre pour poursuivre le bon début de saison et une première place provisoire en attendant le résultat du PSG contre . a vécu un bon dimanche, une semaine avant d'accueillir les hommes de Thomas Tuchel dans le nord, dimanche prochain pour le choc du week-end.

"Ce que je regrette un peu, c’est de ne pas avoir plié le match en seconde période. Mike Maignan a aussi été décisif sur un face-à-face avec Hatem Ben Arfa", a analysé Christophe Galtier après le coup de sifflet final au stade Pierre Mauroy.

"Je me doutais que ça allait être un match difficile. Bordeaux est une bonne équipe et mon effectif commence à avoir un peu de fatigue. Et sans aucune pression, il y a quand même une obligation de résultats à domicile si les joueurs veulent être bien placés avant les fêtes de Noël.

"Bordeaux nous a fait beaucoup courir en première période. On s’est précipité, on s’est laissés enfermer sur le pressing adverse et on s’est entêtés à jouer à l’intérieur. Mais je veux apprécier cette victoire à sa juste valeur face à une équipe bordelaise qui joue de mieux en mieux."

Pas de quoi concurrencer les Parisiens pour disputer le titre de champions de en fin de saison, selon l'ancien coach de Saint-Etienne. "Il y a le match de mercredi (contre ). C’est ce qu’on appelle le match-piège. On a perdu notre place en la saison dernière parce qu’on n’a pas été performants à Dijon", a-t-il poursuivi.

"Ce sera un match très important. Je ne pense pas qu’on puisse se battre face à Paris pour le titre. Nous sommes sur une bonne dynamique, les autres équipes aussi : Marseille, … On se doit de gagner pour maintenir ou creuser des écarts. A mes yeux, le match de Dijon est plus important que le match contre Paris.

"Je ne veux pas que les joueurs aient en tête qu’il y a une équipe qui va jouer contre Dijon et une autre qui jouera contre Paris. Si les joueurs peuvent enchaîner, ils le feront, sinon il y aura des changements."