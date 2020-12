Ligue Europa – Seizièmes de finale – Lille opposé à l'Ajax d'Amsterdam

Néo-leader du championnat de France, Lille affrontera redoutable adversaire : l'Ajax d'Amsterdam.

C'est à 13h00, ce lundi, que l'UEFA a procédé au tirage sort des seizièmes de finale de la en présence de Maniche, le talentueux milieu de terrain portugais, vainqueur de l'épreuve en 2003 avec le de José Mourinho.

Et Le LOSC, qui s'est emparé de la tête de la ce week-end, après sa victoire contre Bordeaux (et la défaite du PSG à domicile face à Lyon), a hérité d'un tirage assez difficile avec l' d'Amsterdam.

Lors de la phase de poules, les Lillois ont terminé à la deuxième place du groupe H avec 11 points derrière l' de Zlatan Ibrahimovic (13 points).

Les hommes de Galtier ont remporté trois rencontres, partagés deux fois les points et sont inclinés une fois, lors de leur dernière sortie, sur la pelouse du Celtic Glasgow (3-2). Mais on retiendra surtout leur coup d'éclat à San Siro avec une victoire 3-0 et un triplé, déjà passé à la postérité, de Yusuf Yazici.