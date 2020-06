LOSC : 80 millions demandés pour Osimhen, Gaitan pas conservé ?

Lille a repris le chemin de l'entraînement après sa quatrième place en Ligue 1 et se prépare à connaître des changements dans son effectif.

Quatrième de , a échoué dans sa quête à retrouver la et devra se contenter de la la saison prochaine. Mais les Dogues comptent bien rester ambitieux. L'entraînement a repris à Luchin, et si pour le moment l'effectif du LOSC est stable, des mouvements sont à prévoir dans les prochaines semaines. Plusieurs joueurs de Lille ont de la valeur et une belle cote sur le marché des transferts, tandis que d'autres joueurs ne seront pas retenus.

En l'absence de Ligue des champions, le plus grand danger pour le LOSC sera de réussir à conserver Victor Osimhen. Acheté à Charleroi contre 12 millions d'euros l'été dernier, l'international nigérian a été la véritable révélation de Lille cette saison avec treize buts en vingt-sept matches de . Selon les informations de RMC Sport, le buteur de 21 ans serait le joueur le plus désiré dans l'effectif du LOSC, surtout en où son profil plaît beaucoup. étant l'un des clubs les plus cités, le joueur ayant pris la parole pour nier un accord avec le club italien.

Le prix demandé par le LOSC pour laisser partir Victor Osimhen serait de l'ordre de 80 millions d'euros. Une belle somme visant certainement à faire fuir certains prétendants, mais aussi à réaliser une belle plus value en cas de vente. Autre départ, selon les informations de RMC Sport, Nico Gaitan, arrivé cet hiver, ne sera pas conservé en raison de son salaire élevé, du montant de l'option d'achat, ainsi que de la concurrence à son poste.

En fin de contrat, Jérémy Pied et Loïc Rémy vont avoir l'opportunité de prolonger leurs contrats dans les prochains jours. Conscient du besoin de stabilité pour réussir en Ligue 1 et sur la scène européenne, le LOSC ne veut pas bouleverser son effectif et viserait seulement deux à trois départs lors de ce mercato estival et ces joueurs seraient remplacés poste par poste. Outre Victor Osimhen, Gabriel et Zeki Celik bénéficient également d'une belle cote sur le marché.

Gabriel pourrait partir pour une somme de 30 millions d'euros. le suivrait de près, tandis que d'autres écuries anglaises et italiennes sont attentives à son cas. Zeki Celik a de son côté avoué qu'il aimerait, tôt ou tard, franchir un palier dans sa carrière, tandis que Xeka serait également considéré comme un partant plausible. Enfin, pour ce qui est des arrivées, Isaac Lihadji, qui n'a pas souhaité signer son premier contrat professionnel à l'OM, devrait arriver au début du mois de juillet. Pour le reste, le LOSC comptera bien évidemment sur le savoir de Luis Campos pour dénicher des remplaçants aux joueurs partants, et des jeunes joueurs à développer à moyen terme afin de perpétuer le projet du LOSC.