Le LOSC défend Lopez face aux critiques de Le Graët

Le club nordiste a déploré les critiques "gratuites et hors sujet" adressées à son président Gérard Lopez.

Alors que Noël Le Graët avait comparé le dirigeant lillois Gérard Lopez à un "acrobate de la finance", le LOSC s'est fendu d'un communiqué visant à défendre son président.

OL, Juninho fait le point sur le mercato : "Si les joueurs ne sont pas heureux, ils doivent partir"

...

Plus d'équipes

🔴 Le LOSC a pris connaissance, non sans une certaine surprise, des déclarations publiques et critiques personnelles, gratuites et hors sujet, adressées par Monsieur Noël Le Graët à son président Gérard Lopez, comme à d’autres personnalités du football. — LOSC (@losclive) June 10, 2020

"Le LOSC a pris connaissance, non sans une certaine surprise, des déclarations publiques et critiques personnelles, gratuites et hors sujet, adressées par Monsieur Noël Le Graët à son président Gérard Lopez, comme à d’autres personnalités du football", a ainsi tonné le club lillois via un communiqué diffusé ce mercredi soir.

L'article continue ci-dessous

Le dirigeant lillois fait partie des partisans d'une reprise de la saison 2019-2020 du football français.

Via son communiqué, le club nordiste Losc considère d'ailleurs que "le mérite sportif et l'esprit de compétition" auraient dû motiver le football français à "envisager une reprise" et mentionne le "succès" des décisions prises par les autres ligues continentales.

Pour rappel, cdans une interview au Figaro que le président de la Fédération française de football avait critiqué Gérard Lopez.