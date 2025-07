Lors de son 18e anniversaire, Lamine Yamal révèle son objectif ultime… et ce n’est pas le Ballon d’or

À peine majeur, Lamine Yamal a dévoilé le rêve qui guide toute sa carrière. Et à la surprise générale, il ne s’agit pas du Ballon d’or.

Il a soufflé ses 18 bougies dimanche dans une villa d’Ibiza, entouré de stars et de coéquipiers. Une fête grandiose, digne de son ascension fulgurante. Lamine Yamal, le prodige du Barça, avait tout prévu : villa exclusive, invités triés sur le volet, ambiance protégée des regards indiscrets. Mais au-delà du clinquant et de l’apparat, c’est une déclaration faite à cette occasion qui a retenu l’attention. Un aveu inattendu, livré à la presse du club.

Lamine Yamal, un esprit collectif avant tout

À contre-courant de son statut de favori pour le Ballon d’or 2025, Yamal a affirmé que son objectif ultime n’était pas individuel. « La Ligue des champions viendra, c’est sûr. Et je veux aussi la Coupe du monde avec l’Espagne. » Voilà les deux titres qu’il place au sommet de ses priorités. Après une saison déjà riche avec le triplé Liga-Copa-Supercoupe, et un Euro remporté avec la Roja il y a un an, le jeune ailier veut désormais viser plus grand.

Sa maturité impressionne autant que sa technique. Là où d’autres à son âge penseraient à la gloire personnelle, Yamal continue de s’inscrire dans une dynamique d’équipe. Il sait que le Barça n’a plus goûté au sacre européen depuis 2015. Il veut être celui qui changera cela. Et il croit dur comme fer à un retour au sommet. « Je veux gagner maintenant, pas plus tard », a-t-il insisté dans un entretien.

Le Ballon d’Or attendra

S’il continue sur sa lancée, Yamal sera forcément dans la course. Mais pour lui, les titres collectifs passent avant. Son rêve ultime ne se soulève pas seul. Et c’est peut-être cette mentalité qui le mènera au sommet plus vite que prévu.