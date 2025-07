Lamine Yamal, la fête d'anniversaire pharaonique

Espanyol Barcelone vs FC Barcelone

Le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, a fêté ses 18 ans en grande pompe, avec une fête réunissant 200 invités et des concerts.





Le jeune prodige fête ses 18 ans le 13 juillet. Cet événement marquant lui permettra de signer le contrat lucratif en Catalogne qui lui est proposé depuis un certain temps. Il héritera également du maillot n° 10, précédemment porté avec brio par Lionel Messi, huit fois vainqueur du Ballon d'Or.

L'article continue ci-dessous









Mais avant tout cela, place à la fête ! Les célébrations de Yamal se sont déroulées en deux temps : la première partie a réuni 20 membres de sa famille proche et ses amis, le jeune homme se rendant au restaurant La Cupula à Garraf. La soirée a pris une autre dimension.





Dans une propriété privée à Olivella, après un léger retard dû aux conditions météorologiques, Yamal a accueilli 200 convives. Parmi eux se trouvaient ses coéquipiers du FC Barcelone Pau Victor, Raphinha, Robert Lewandowski, Pau Cubarsi et Marc Casado.





Des collègues internationaux de l'équipe d'Espagne étaient également invités, mais Nico Williams était absent. Des influenceurs et des artistes musicaux figuraient également sur la liste des invités, avec Quevedo, Ozuna et Bad Gyal qui ont donné des concerts.





Conformément à la tradition, Yamal a coupé son gâteau d'anniversaire et soufflé ses bougies à minuit. Après un été rempli de vacances et de célébrations, le jeune homme de 18 ans va bientôt se concentrer sur la saison 2025-26, qui comprend la défense du titre avec le Barça et une chance de remporter la Coupe du monde avec l'Espagne.