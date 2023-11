Lorient - Lens : Diffusion TV et en clair, compos probables et streaming

Le RC Lens va essayer de poursuivre sa remontée au classement en revenant avec les points de la victoire de Lorient.

Mercredi prochain, le RC Lens joue un match capital en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven. Mais, avant de penser à ce déplacement en terre néerlandaise, les Sang et Or doivent s’atteler à bien négocier leur voyage à Lorient (11e journée).

Lens face à un choix cornélien

En plein redressement, les hommes de Franck Haise viseront la victoire chez les Merlus. S’étant refait le plein de confiance la semaine dernière en atomisant Nantes (4-0), ils vont chercher à étirer cette bonne dynamique. La tâche ne sera cependant pas de tout repos contre une formation de Lorient, qui reste également sur un succès intéressant face à Rennes.

Il sera intéressant de voir si le coach artésien va procéder à un turnover ou pas. Le vice-champion de France n’est pas habitué à un match toutes les deux semaines. Il est donc peut-être l’heure de faire quelques concessions.

Même s’ils se produisent avec une équipe bis, les Lensois ont de quoi aborder ce déplacement avec optimisme. Sotoca et consorts n’ont encaissé aucun but lors de leurs deux derniers matches à l’extérieur. Ils viseront donc la passe de trois. Par ailleurs, il est important à noter que Lens a gagné 4 de ses 6 derniers matches face à Lorient et en mettant à chaque fois trois buts à l’adversaire. Les Morbihannais ont donc toutes les raisons de redouter cette confrontation.

Horaire et lieu du match

Samedi 4 novembre

A 17h

Stade de Moustoir de Lorient

Lorient – Lens

Les compos probables de Lorient - Lens

Lorient : Mvogo; Mendy, Talbi, Toure; T Le Bris, Abergel, Bakayoko, Yongwa; Faivre, Kroupi, Tosin.

Lens : Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Abdul Samed, Diouf, Machado; Sotoca, Wahi, Thomasson.

Sur quelle chaine suivre le match Lorient - Lens

La rencontre entre Lorient et Lens sera à suivre ce samedi à partir de 17 sur la chaine Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner la partie en streaming, via la plateforme dédiée du groupe et aussi sur MyCanal.