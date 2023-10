Lens – Nantes (4-0) : Les Sang et Or jubilent

Le RC Lens a atomisé (4-0) ce samedi, le FC Nantes dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1.

Quelques jours après son match nul en Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven, le RC Lens était face au FC Nantes ce samedi dans le cadre de la 10éme journée de Ligue 1. À l'issue de cette opposition, les Sang et Or se sont imposés avec la manière (3-0).

Lens éblouissant

Le Stade Bollaert Delelis a été le théâtre de la belle performance collective des Sang et Or ce samedi contre le FC Nantes. Sur une bonne dynamique, les hommes de Franck Haise ont démarré le match de la 10éme journée de ligue 1 avec un état d'esprit conquérant. La vague jaune s'est deferlée sur la défense nantaise coupable d'atermoiements défensifs.

Le défi physique imposé par Abdul Samed et Andy Diouf aux Canaris dans l'entrejeu a été trop perceptible dans ce match, poussant les joueurs nantais à se cantonner dans leur camp. Dominateur dans le jeu, le RC Lens lance parfaitement les débats à la 27ème minute avec le but de Florian Sotoca.

Lens enfonce le clou

Dans cette rencontre, le RC Lens a retrouvé son identité, son football. Mouvement, mobilité, permutation, les hommes de Franck Haise ont été d'une aisance technique et relationnelle dans cette opposition. Le second but de Francesco Médina à l'issue d'une action collective rudement bien menée en est la preuve. D'une frappe limpide, l'argentin enfonce le clou à la 52éme minute avant que Florian Sotoca ne s'offre un doublé sur penalty à la 71ème minute.

Sonnés par le troisième but, le FC Nantes craque encore dans les ultimes minutes de la partie. Entré en jeu, El Aynaoui vient parachever la victoire des Sang et Or. Le RC Lens gagne quelques places au classement et se retrouve 9éme avec 12 points. Le FC Nantes est 7éme avec points.