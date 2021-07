L’OL s’incline face au Sporting

Malgré l’ouverture du score d’Aouar, l’OL a été défait par le Sporting ce dimanche en amical (2-3).

L’Olympique Lyonnais a essuyé dimanche soir sa première défaite en phase de préparation. Deux semaines avant le démarrage du championnat, les Gones ont subi la loi du champion de Portugal, le Sporting (2-3).

A Lisbonne, les Lyonnais avaient pourtant mené à la marque. Dès la 8e minute, ils s’étaient retrouvés devant grâce à Houssem Aouar. L’international français a fait la différence en convertissant du plat du pied un service de Moussa Dembélé. Le ton était donné.

Et l’OL s’effondra...

On pensait alors l’OL bien parti pour glaner une victoire encourageante, c’était sans compter sur le sursaut des locaux mais aussi le relâchement inattendu des Français. Devenus soudainement très fébriles derrière, ces derniers ont concédé trois buts en l’espace de vingt minutes. Paulinho a trompé Anthony Lopes à deux reprises (30e et 50e), et Pedro Goncalves y est aussi allé de son but à la 34e minute.

Au retour des vestiaires, l’OL a continué à subir et a frôlé à de nombreuses reprises le quatrième but. L’inefficacité de leurs hôtes du jour leur a été salutaire et en fin de rencontre le rentrant Islam Slimani est parvenu à adoucir la pilule en signant le second but des siens. L’Algérien a trouvé la faille juste avant le gong d’un joli piqué.

C’est donc sur une fausse note que les Rhodaniens achèvent leur série de matches amicaux. Peter Bosz et ses hommes espèrent que cette contre-performance ne gâchera pas le travail qui a été bien fait depuis la reprise de l'entrainement et qu’ils seront fin prêts pour le retour de la Ligue 1, programmée face à Brest le 7 aout.