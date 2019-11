Lokomotiv-Juventus, Cristiano Ronaldo furieux de son remplacement

La star portugaise de la Juventus semblait déçue de son remplacement à dix minutes de la fin du match opposant son équipe au Lokomotiv en C1.

Même à 34 ans, Cristiano Ronaldo veut jouer tout le temps. Et s’il a pu faire croire le contraire, notamment lors d’une récente interview accordée à Football, alors il a probablement menti. Pour s’en convaincre, il suffisait de voir son attitude ce mercredi lors de son remplacement à la 81e minute du match opposant son équipe de la Juventus au Lokomotiv en Ligue des Champions (2-1).

À Moscou, le quintuple Ballon d’Or a été remplacé alors qu’il restait dix minutes à jouer dans le temps règlementaire. En se dirigeant vers le banc, l’ancien Merengue rouspetait, y compris lorsque Maurizio Sarri, l’entraineur, est venu à sa rencontre. Avec ses doigts, il lui a montré le chiffre deux. Faisait-il référence aux records de buts qu’il visait dans cette compétition et dont il n’a donc pas pu se rapprocher lors de cette partie ? Le doute est permis. CR7 était furieux, mais sa colère s’est tout de même vite atténuée et on l’a vu célébrer avec ses partenaires quand Douglas Costa a marqué le but de la victoire à la 93e minute.

L'article continue ci-dessous

Son dernier changement datait d'il y a trois ans

À noter que Cristiano Ronaldo n’est pas sorti avant le terme d’un match en C1 depuis octobre 2016 et une rencontre entre le et l’ . Et il faut même remonter à 2014 (contre ) pour trouver la trace d’un remplacement avant la 85e minute de jeu.

Le nombre de buts de Ronaldo dans la plus belle des compétitions continentales reste bloqué à 128 unités. Personne n’a fait mieux que lui dans l’histoire. Lionel Messi, son rival de toujours, est à quinze unités derrière. Contre le Loko, à défaut de faire trembler les filets, le Portugais a amélioré son total de passes décisives, puisqu’il a servi Aaron Ramsey pour l’ouverture du score dès la 4e minute.