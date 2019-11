Lokomotiv Moscou-Juventus 1-2, la Juve s’impose sur le fil

Grâce à un but tardif de Douglas Costa, la Juventus a dominé le Lokomotiv sur ses terres.

La est assurée de participer aux 8es de finale de la Ligue des Champions. L’équipe piémontaise a composté son ticket ce mercredi en prenant le meilleur sur le Lokomotiv en . Ce ne fut pas sans mal, mais l’essentiel a été acquis. Douglas Costa a inscrit le but victorieux à la toute dernière minute du temps additionnel.

Lancé sur le terrain à 20 minutes de la fin, le Brésilien a délivré les siens en concluant avec succès un soyeux une-deux avec Higuain. Un succès inespéré presque pour la Vieille Dame, qui était en souffrance et qui a même a failli prendre un deuxième but à la 83e. Wojciech Szczesny est intervenu avec brio sur un tir à ras de terre de Joao Mario.

Avant cet emballement final, le Loko a fait plus que résister à son prestigieux hôte du jour. Et, durant la première période, l’équipe de Yuri Semin a eu le mérite de recoller rapidement à la marque suite à un but d’Aaron Ramsey. Le Gallois a ouvert le score en convertissant un service de Cristiano Ronaldo (4e), avant qu’Aleksey Miranchuk, la star locale, ne lui rétorque.

Au final, et sans livrer la meilleure prestation de la saison, la Juve a donc réussi à remporter ce match très important. Les Bianconeri peuvent déjà se projeter vers les 8es, même s’il y a encore la 1e place à assurer. Le Lokomotiv, pour sa part, dit adieu à ses espoirs de qualification. Les Russes vont essayer tout de même de faire mieux que la saison dernière en accrochant une place en Europa League.