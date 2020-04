Lloris : "Le football reste secondaire"

Le gardien de l'équipe de France a pris la parole en ces temps de confinement évoquant notamment le report de l'Euro 2020.

Il y a quelques semaines, l'UEFA a décidé de reporter l'Euro à l'année prochaine, en raison de la pandémie de Coronavirus ayant bouleversé le calendrier européen et ayant entraîné la suspension de la saison. Les Bleus vont donc devoir patienter un an de plus pour prendre leur revanche sur 2016 et tenter de décrocher un troisième championnat d'Europe dans l'histoire de la . Dans un entretien accordé via Skype à FFF TV, Hugo Lloris est revenu sur le report de l' à l'été 2021 et trouve cette décision logique dans le contexte actuel.

"C’est une compétition qui était attendue. Quand on est compétiteur, on a envie de disputer ce genre de compétition avec le maillot des Bleus. Mais le football reste carrément secondaire par rapport à la situation actuelle. On a surtout envie que les choses reviennent à la normale. Notre fierté, ce sont surtout les personnes qui sont en première ligne: les soignants, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants et aides-soignantes. Ce sont toutes ces personnes qu’il faut encourager, soutenir et mettre en avant", a expliqué le portier des Bleus.

"On reste professionnel"

Hugo Lloris a parlé de son quotidien pendant le confinement : "Tout va bien. On reste patient et on suit les règles du confinement. On passe du temps avec la famille. Les entraînements au quotidien nous occupent. Les journées sont assez chargées. Les enfants nous gardent "busy". C’est un vrai travail d’équipe avec mon épouse. Entre les tâches ménagères, la cuisine, les devoirs des enfants, les couches du dernier (rires), il y a plein de choses à faire. Quand on a un peu de temps il y a les séries et l’actualité. Ce n'est pas une période très sympa à vivre mais on reste connecté".

"L'entretien physique ? On reste professionnel, quelles que soient les circonstances. Il y a le régime alimentaire et les séances quotidiennes mises en place par le club tous les matins à 11h, du lundi au vendredi. Cela permet d’avoir un rassemblement social avec ses partenaires et le staff même si ça ne remplace pas les entraînements ou la compétition. On essaye de rester en force. Il y a du travail de cardio, de renforcement, une fois tous les trois jours il y a une séance forte de cardio, donc on a le choix entre le vélo, mis à disposition par le club, le tapis, ou partir en footing avec le GPS", a ajouté le gardien des Spurs.

Enfin, Hugo Lloris a parlé du don effectué par les joueurs de l'équipe de France pour les hôpitaux afin de soutenir le personnel lors de cette pandémie : "Tout simplement, on a suivi le mouvement de solidarité de la Fédération. Les joueurs s’y sont associés et sont très sensibles à la situation actuelle. Que ce soit avec leur club, leur situation personnelle, des choses se sont mises en place. C’est logique que l’on en fasse aussi ensemble pour l’équipe de France".