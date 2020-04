Laporte sera prêt à diriger la France à l'Euro en 2021

Le défenseur des Citizens a été exceptionnel pour le champion d'Angleterre depuis son arrivée, mais doit encore faire ses débuts avec son pays.

Pep Guardiola classe Aymeric Laporte comme "le meilleur défenseur gaucher du monde" mais le joueur de 25 ans attend toujours de faire sa première apparition avec le maillot de l'équipe de . L'omission du défenseur central de à chaque fois que la semaine internationale a commencé était devenue si normale que les journalistes ont même cessé de demander au sélectionneur français Didier Deschamps pourquoi il continuait de le négliger.

Deschamps peut au moins indiquer le triomphe de la 2018 pour justifier la mise à l'écart de Laporte. Même sans Laurent Koscielny blessé, son équipe comprenait certains des meilleurs défenseurs centraux du football européen - Raphael Varane du , Samuel Umtiti de Barcelone, Presnel Kimpembe du et le vétéran de Marseille, Adil Rami. La retraite de Rami et Koscielny peu après le succès des Bleus a ouvert la porte à un retour, mais Deschamps dispose d'un incroyable stock de défenseurs centraux parmi lesquels choisir, notamment Dayot Upamecano du , Dan-Axel Zagadou du , Kurt Zouma de et Clement Lenglet du Barça.

Même ainsi, Aymeric Laporte devrait être en bonne position dans la file d'attente et, après avoir joué un rôle clé dans les triomphes et les titres de Manchester City, il a finalement été appelé dans l'équipe de France en août mais n'a pas pu honorer sa sélection car il a souffert d'une blessure au genou qui l'a mis à l'écart pendant cinq mois.

Plus d'équipes

Et ses espoirs d'un rappel au printemps ont pris un nouveau coup quand il a été touché par une autre blessure lors de la victoire en contre le Real Madrid et aurait semblé hors de la discussion pour les matchs amicaux de mars avec l' et la Finlande. Ces matches internationaux ont été annulés en raison de l'épidémie de coronavirus et le championnat d'Europe a été repoussé de 12 mois alors que le continent prend des mesures pour surmonter la pandémie de Covid-19.

Après une campagne cauchemardesque, cela devrait au moins donner à Laporte du temps supplémentaire pour se frayer un chemin dans les plans de Deschamps et il y a beaucoup de choses qui pensent que l'entraîneur national devrait donner à la signature de City de l'Athletic Club une opportunité. "Il a la qualité d'être dans l'équipe de France, oui", a déclaré l'ancien défenseur de Manchester City et de la France, Bacary Sagna, à Goal.

L'apaisement des relations avec Didier Deschamps

"Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon à Manchester City. Je savais qu'il était un bon joueur, mais il était le joueur principal avec De Bruyne la saison dernière, ils étaient tout simplement fantastiques. En défense, c'est un roc et avec le ballon, il a une grande capacité. C'est le type de joueur que vous voulez avoir dans votre équipe car il est comme un robot. Quand vous lui dites de faire quelque chose, il le fera. Techniquement, il est très bon, il est très complet", a ajouté Bacary Sagna.

La décision de Deschamps de rappeler Laporte en août offre au moins un certain espoir qu'il y a eu une décongélation d'une relation glaciale entre les deux hommes. Il y a eu des rumeurs venant de proches de l'équipe nationale selon lesquelles le défenseur était distant et ne s'est pas intégré à l'équipe lorsqu'il a été appelé pour la première fois il y a quatre ans sans jouer une seule minute. Ce n’est pas un point de vue partagé par Guardiola, qui admire la confiance et la qualité de son défenseur, mais est resté respectueux de la décision de l’entraîneur français.

L'article continue ci-dessous

Aymeric Laporte, qui est né à Agen dans le sud-ouest de la France et a représenté son pays à tous les niveaux, des moins de 17 ans aux moins de 21 ans, a révélé en février qu'il avait parlé avec Deschamps et qu'il espérait convaincre son sélectionneur de faire partie de ses plans cet été avant l'impact dévastateur de Covid-19. "J'ai parlé avec Didier Deschamps de son retour pour Les Bleus, j'essaie de montrer que j'ai les qualités pour faire de l'équipe nationale française", a-t-il déclaré à Telefoot. "Certainement, faire l'Euro à la fin de cette saison serait la meilleure chose."

Il a clairement adopté une approche moins conflictuelle qu'auparavant. En décembre 2018, lorsque Deschamps a affirmé qu'il avait suffisamment de défenseurs jouant du pied gauche, Laporte a laissé entendre qu'il avait été laissé de côté pour des raisons personnelles. "Bien sûr, je ne pense pas que ce soit à cause d'un problème sportif, il faudrait lui demander personnellement, je n'ai rien de personnel contre lui, mais si quelqu'un a un problème, c'est lui et pas moi", a-t-il déclaré au média basque ETTB.

"Je pourrais être un champion du monde ... mais ce sont les décisions de l'entraîneur, qui ne m'appelle pas, je pense, pour des raisons personnelles, et je dois le respecter", avait conclu le défenseur de Manchester City. Laporte a énormément manqué aux Citizens cette saison, le champion d' en titre étant loin d'être aussi solide cette saison qu'ils l'ont été lors de leurs deux précédentes campagnes avec le sacre national au bout. Laporte a joué quatre matches lors de son retour, notamment à et au Real Madrid, et City n'a concédé aucun but avec lui sur le terrain. C’est le genre de qualité dont l'équipe de Guardiola ne peut se passer. La France a remporté la Coupe du monde sans Laporte, mais son inclusion les rendrait sûrement encore plus forts.