Lizarazu dévoile les raisons de l'échec de la France à l'Euro 2020

L'ancien latéral des Bleus estime qu'une addition de plusieurs facteurs ont causé la perte de l'équipe de France lors de l'Euro.

L'équipe de France a échoué dans sa quête au doublé Coupe du monde-Euro. Les Bleus ont déçu avec une élimination prématurée dès les huitièmes de finale face à la Suisse. Dans un entretien accordé à L'Equipe, Bixente Lizarazu a dévoilé les raisons de l'échec de l'équipe de France lors de l'Euro 2020 et a ciblé plusieurs facteurs importants, dont le manque de fraîcheur physique mais aussi les changements tactiques de Didier Deschamps.

"Les raisons de cet Euro raté ? Il y en a plusieurs. Déjà, le seul match où l'équipe de France m'a vraiment semblé au rendez-vous sur le plan athlétique, c'est contre l'Allemagne. Ensuite, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y avait un problème physique, que les Bleus étaient émoussés. La préparation a été écourtée, la logistique était visiblement un peu compliquée, il y a aussi les conditions liées au Covid, avec l'isolement et l'enfermement qui créent de l'anxiété... Et puis les conditions météo à Budapest étaient sans doute les plus chaudes du tournoi et elles n'ont pas aidé à la récupération. Au final, les joueurs ont pu ressentir un phénomène d'usure physique et mentale, qui s'est traduit sur la performance", a expliqué Bixente Lizarazu.

"Didier Deschamps a essayé plein de systèmes mais il n'a jamais trouvé le bon. Et le dernier a été le plus déstabilisant, parce que passer à trois derrière change vraiment beaucoup de choses. La première période contre la Suisse a peut-être été la plus catastrophique du tournoi, l'équipe avait l'air absolument perdue. J'ai été surpris que Didier n'arrive pas à trouver le bon équilibre, peut-être pas le système parfait mais au moins une forme de continuité", a ajouté l'ancien du Bayern Munich.

"On a perdu les principes qui font la force et l'équilibre d'une équipe"

Bixente Lizarazu a jugé l'Euro de Karim Benzema : "Le bilan du tournoi de Karim Benzema ? À titre individuel, il est réussi et son attitude a été positive pour le collectif. Mais son retour a aussi redistribué les cartes, il a poussé des joueurs sur le banc et enlevé du temps de jeu à d'autres. Ce qu'on a gagné, ses buts et son talent, a peut-être aussi enlevé de l'influence à certains. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'à part 20 ou 30 minutes en seconde période contre la Suisse, le trio Griezmann-Mbappé-Benzema n'a pas été aussi performant qu'on l'imaginait. Le retour de Benzema s'est fait de façon tardive et soudaine, il a fallu que les joueurs s'habituent en très peu de temps à évoluer ensemble et cela n'a pas été simple".

Pour l'ancien latéral des Bleus, la France a perdu de sa solidité et en équilibre par rapport à 2018 : "Il y a eu à la fois des défaillances individuelles, je pense particulièrement à Lenglet sur le dernier match, parfois un manque de concentration, et les tâtonnements tactiques aussi n'ont pas aidé. Ensuite, on a beaucoup parlé de la qualité de passe de Pogba et c'est vrai qu'il a été très performant dans cet aspect mais, sur le plan défensif, je ne trouve pas qu'il l'ait été. La défense était sans doute moins bien protégée par son milieu. L'addition de tout ça fait que l'on arrive à cet échec".

"Maintenant, les Bleus doivent s'en servir pour retrouver leurs vertus collectives de 2018. Au fond, cela nous a desservis d'être focalisés sur notre "attaque de feu", comme si on allait forcément gagner grâce à ça. Je ne sais pas comment les autres joueurs de l'équipe l'ont vécu, mais tu gagnes aussi un Euro sur la défense, le collectif. Sur cet Euro, on a perdu les principes qui font la force et l'équilibre d'une équipe", a conclu Bixente Lizarazu.