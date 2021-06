France-Suisse - Mourinho se paye Deschamps et les Bleus !

Vous n’avez pas compris pourquoi Deschamps a remplacé Griezmann par Sissoko à la 88e minute ? Mourinho non plus.

88e minute, l’heure du crime. Ou le moment choisi par Didier Deschamps pour remplacer Antoine Griezmann par Moussa Sissoko, c’est selon. Et, lors de cette fin de match remportée par la Suisse (3-3, 5-4 t.a.b) en huitièmes de finale de l’Euro, l’équipe de France n’a malheureusement pas pu compter sur son maître à jouer.

Une énorme erreur de Deschamps, selon José Mourinho : "Deschamps a eu tort. Avant d’éventuelles prolongations, vous ne pouvez pas changer Griezmann à la 89eme. À la fin, vous allez en prolongations et vous vous tirez une balle dans le pied parce que vous l'avez remplacé à la dernière minute. Cela lui servira d’expérience", a déclaré le Portugais au micro de talkSPORT.

"Quand il y a une possibilité d’aller en prolongations, il ne faut pas trop fêter…"

Deschamps en prend pour son grade, mais les joueurs français également. Notamment au niveau de l’attitude. Mourinho ne parle pas d’arrogance suite au troisième but inscrit par Paul Pogba, mais c’est tout comme. "Quand il y a une possibilité d’aller en prolongations, il ne faut pas trop fêter… Après le match, oui, mais pas pendant", a rappelé le Mou, qui ne s’est jamais vraiment entendu avec La Pioche à Manchester.

"Et encore, Lloris a gardé la France dans le match lorsqu’il arrête le penalty, sinon ça aurait été fini au bout de 55 minutes, a rappelé Mourinho, avant de féliciter la Suisse. (…) Pour les Bleus ? Un échec. C’est un échec total. Mais le principal responsable de cet échec, c’est bien la Suisse et le travail formidable de son sélectionneur Vladimir Petkovic et des joueurs." Sur ce point, difficile de lui donner tort.