Liverpool se sépare de l'espoir brésilien Allan

Le milieu brésilien n'a pas obtenu de feu vert pour jouer avec les Reds à cause du permis de travail. Il est contraint de retourner dans son pays.

a accepté de vendre le milieu de terrain brésilien Allan Rodrigues de Souza à l'Atletico Mineiro. Le club brésilien s'est résolu à payer 3.5M€ pour le joueur de 22 ans, qui a passé les 11 derniers mois en prêt avec Fluminense, le rival de l'Atletico Mineiro. Allan a rejoint les Reds d'Internacional en 2015 après avoir impressionné les émissaires anglais durant l'International Cup en Indonésie et en Malaisie au début de l'année.

Cependant, les règles relatives au permis de travail outre-Manche contraignaient Liverpool à le prêter. Allan a d'abord rejoint le SJK, les aidant à remporter la première division finlandaise, avant de filer en à Saint-Trond en janvier 2016.

Bien qu'ayant impressionné le manager des Reds, Jurgen Klopp, à l'entraînement à Melwood, et malgré sa présence pour les Brésiliens de moins de 20 ans, un permis de travail s'est toujours révélé insaisissable, et dans le but d'augmenter ses chances, Allan a été envoyé au pour la saison 2016-2017. saison, où il a fait 16 apparitions. La campagne suivante a vu un autre mouvement de prêt, cette fois au côté chypriote Apollon Limassol. Allan a joué deux fois contre en cette saison-là, mais une blessure à l'épaule a vu son contrat interrompu après seulement 22 apparitions.

Un transfert dans un autre club de , l' s'est révélé être moins fructueux et et en février 2019, il est retourné dans son pays d'origine avec Fluminense.

Ses progrès là-bas ont été notables et le club de Rio de Janeiro tenait à ce que son transfert soit permanent. L'Atletico Mineiro, cependant, les a devancés et obtenu la signature du joueur.