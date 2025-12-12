Liverpool : Salah déjà remplacé ? Son successeur connu

La situation concernant Mohamed Salah continue de s'envenimer en coulisses. Les Reds estiment que cette situation, conjuguée à l'intérêt d'autres clubs pour Semenyo, pourrait les contraindre à formuler une offre en cours de saison pour le Ghanéen.

Semenyo est une cible prioritaire pour les Reds, parmi d'autres équipes de Premier League, et son nom circule pour un transfert majeur cet hiver depuis son excellent début de saison avec Bournemouth, où il a retrouvé une forme étincelante devant le but.

Il a été révélé au début de l'automne que le joueur de 25 ans dispose d'une clause libératoire de 60 millions de livres sterling, plus 5 millions de bonus, inscrite dans son contrat avec les Cherries lors de la signature de son nouveau contrat cet été, afin de contrer l'intérêt de clubs comme Tottenham Hotspur.

Un départ de l'international ghanéen semble désormais inévitable, et Liverpool pourrait se retrouver en concurrence avec Manchester City et Tottenham pour sa signature. Arsenal et Manchester United seraient également intéressés, bien que satisfaits de leur secteur offensif actuel, mais qu'ils évaluent la situation.

Selon le Mirror, les circonstances actuelles concernant Salah ont donné un nouvel élan à Liverpool, ce qui pourrait accélérer leur approche de Semenyo dès l'ouverture du mercato hivernal. Cependant, d'après BBC Sport, Tottenham pourrait offrir à Semenyo la meilleure offre financière, compte tenu de la nouvelle structure de propriété du club, dirigée par les enfants de Joe Lewis, et de leurs ambitions de succès durable sur le terrain.

Le départ sensationnel de Salah pourrait ouvrir la voie à la signature de Semenyo à Liverpool.

Semenyo est pressenti depuis plusieurs mois comme un possible successeur à long terme de Salah, mais peu auraient imaginé qu'un remplaçant serait nécessaire aussi rapidement qu'en janvier. Suite aux récentes déclarations de l'Égyptien après le match nul 3-3 à Leeds United le week-end dernier, la situation a probablement évolué rapidement.

La légende des Reds, âgée de 33 ans, a affirmé avoir été « sacrifiée » par Arne Slot et le club, se sentant désigné comme le bouc émissaire des mauvais résultats de l'équipe après avoir été relégué sur le banc pendant trois matchs consécutifs, n'entrant en jeu qu'une seule fois. Suite à ses commentaires et à la vive réaction des consultants et des supporters, Salah a été écarté du groupe pour le déplacement à l'Inter Milan.

Salah s'envole pour la CAN en début de semaine prochaine et rien ne garantit qu'il rejouera pour Liverpool par la suite. Des rumeurs refont surface concernant un départ pour la Saudi Pro League, qui serait ravie de s'attacher les services de l'un des footballeurs les plus célèbres de la planète.

Si un départ de Salah en janvier constituerait un bouleversement majeur en si peu de temps, comparable au départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United pour Al-Nassr en janvier 2023, la poursuite de Semenyo par Liverpool reflète le fait qu'ils estiment que la planification de l'avenir de leur poste d'ailier droit est devenue plus urgente que jamais.