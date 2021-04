Liverpool, Robertson : "La remontada contre le Barça ? On ne peut pas comparer avec le Real Madrid”

Le latéral des Reds veut se battre pour la qualification mais sait qu'une remontada ne sera pas si simple à faire.

Liverpool est dos au mur avant le quart de finale retour de Ligue des champions. Décevants cette saison, en raison notamment de plusieurs blessures importantes dans leurs rangs, les Reds se sont inclinés à Madrid (1-3) à l'aller mais espèrent renverser la vapeur ce mercredi soir. Bien évidemment, Liverpool rêve d'un come back comme celui effectué face au FC Barcelone, en demi-finale, il y a deux ans, avant de remporter la compétition.

Néanmoins, André Robertson sait que ce ne sera pas si simple, qui plus est sans le soutien de ses supporters à Anfield. En conférence de presse, le latéral des Reds a refusé de comparer ce match à celui du Barça : "La remontada contre le Barça a été incroyable et sans Anfield, cela n'aurait pas été possible. Le bruit dans les tribunes était incroyable cette soirée là, mais nous sommes confrontés à l'équipe la plus expérimentée en Europe. Le Real Madrid est incroyable, on ne peut pas comparer avec le Barça, mais nous pensons que nous pouvons gagner."

"Bien sûr, nos fans le regardent à la maison et ils vont frapper chaque balle avec nous, mais nous devons essayer de créer cette atmosphère dans les vestiaires avant de sortir et sur le terrain. Comme je l’ai dit, nous devons être meilleurs dans tout ce que nous faisons par rapport à ce que nous avons fait la semaine dernière tel est l’objectif. Nous devons n'avoir aucun regret et au moins si nous pouvons sortir de ce terrain [avoir] tout donné et nous pouvons savoir que nous n'avons rien laissé là-dedans - et c'est la clé. Si nous y arrivons, c'est incroyable, et si nous ne le faisons pas, nous pouvons au moins garder la tête haute", a ajouté l'Ecossais.

"On connaît notre potentiel"

André Robertson est conscient du niveau du Real Madrid : "Écoutez, nous sommes toujours en vie dans la compétition. On va tout essayer jusqu'à la dernière minute. C'est clair que nous avons besoin de faire un match parfait, mais on va essayer. Le Real est une grande équipe, mais nous aussi et on connaît notre potentiel. On joue contre une équipe légendaire, contre un géant du football, mais on va voir... Nous avons été déçus après le match aller.

"La seule chose positive a été le but que nous avons marqué. Nous sommes encore en vie dans la compétition et on va devoir s'appuyer sur ça pour revenir. Je pense que si on fait un bon match, on aura une chance de réussir. Nous devons essayer de créer notre propre atmosphère demain soir, bien sûr, nous n’avons pas nos fans avec nous et c’est à nous de créer notre propre atmosphère et de créer une soirée de la Ligue des champions à Anfield sans les fans", a ajouté Robertson.

L'international écossais confesse qu'il va falloir pour lui et ses coéquipiers surveiller avec insistance Karim Benzema : "Quel est le joueur dont on doit se méfier le plus ? Ils sont tous talentueux... Karim Benzema est l'un des meilleurs joueurs du monde et les ailiers ont été très bons contre nous. Nous devons essayer de ne pas prendre de but car nous devons déjà en marquer deux sans qu'ils ne marquent... On a l'obligation de bien jouer."