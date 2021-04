Lallana avoue sa difficulté face à Modric

Cet ancien joueur de Liverpool affirme qu'il était pétrifié face à Luka Modric en 2018.

Adam Lallana a réfléchi à la difficulté qu'il avait eue de remplacer Mohamed Salah lors de la première moitié de la finale de la Ligue des champions 2018 entre Liverpool et le Real Madrid.

Le score était de 0-0 lorsque Lallana, qui joue maintenant pour Brighton, est entré sur le terrain, mais Liverpool a perdu le match 3-1 contre Los Blancos.

"En regardant en arrière maintenant, j'étais pétrifié [à venir]", a déclaré Lallana sur le podcast Super 6.

«Peut-être que pétrifié est un mot un peu fort, mais avec le recul, je me sens maintenant dans une position où je peux peut-être dire cela.

«J'ai eu une année terrible, c'était ma première année où c'était une sorte de blessure après l'autre, et je ne pouvais tout simplement pas trouver de rythme en termes de jeu sur le terrain.

"Donc, je revenais juste d'une grosse, grosse blessure aux ischio-jambiers, je pense que j'avais joué 15 minutes du dernier match de la saison [de Premier League], et je n'avais tout simplement pas de rythme, pas de forme."

"Nous avions perdu la finale de la Ligue des champions, et je me souviens un peu après la fin juste d'avoir été soulagé [que] d'avoir réussi à faire le match.

"Je ne pouvais m'approcher de personne. Je ne pouvais pas m'approcher de [Luka] Modric, je ne pouvais m'approcher de personne. Je courais juste partout. Je me sentais comme un lapin pris dans les phares."

Lallana a révélé qu'il était simplement déterminé à ne pas commettre d'erreur qui pourrait coûter à son équipe.

"Je n'avais pas l'impression de me laisser tomber quand je suis entré et comment j'ai joué, parce que si vous jouez au football, la pire chose se produit après 20, 25 minutes", a-t-il poursuivi.

"Pour entrer dans un match, surtout de cette ampleur et surtout parce que je n'avais pas de minutes de jeu..."

«Je me souviens d'avoir couru partout et j'étais en retard dans les tacle. J'étais tout le temps essoulé, reprenant mon souffle.

"Je n'ai jamais pensé:" Oh, je viens de jouer la finale de la Ligue des champions ". Je me souviens juste d'avoir pensé:" Dieu merci, je n'ai pas fait d'erreur menant à un but."