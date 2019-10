Liverpool - Red Bull donne des ailes ! Comment Salzbourg a changé la carrière de Sadio Mané

La star sénégalaise des Reds s'apprête à défier son ancienne équipe ce mercredi soir à Anfield en Ligue des champions (21h).

Red Bull donne des ailes, paraît-il. Et dans le cas du joueur de , cela donne surtout l'un des meilleurs ailiers du monde. La soirée promet d'être particulière pour Sadio Mané.

La dernière fois qu'il a affronté , l'attaquant sénégalais a été hué par le public, mais il peut s'attendre à un accueil bien plus chaleureux devant son public d'Anfield.

Comme Serge Gnabry, ils ont inscrit un quadruplé en Ligue des champions

Mané a passé deux saisons chez le champion d'Autriche entre 2012 et 2014, remportant notamment le championnat et la coupe lors de sa dernière saison. Son départ dans le cadre d'un important transfert vers cet été-là n'a pas occulté le bon souvenir laissé aux fans de l'équipe. Ces derniers se montrent fiers de ce que le joueur a accompli depuis son passage à la Red Bull Arena.

"C'est probablement le meilleur joueur à avoir joué en Autriche", dit de lui Fabian Zerche, rédacteur en chef chez SPOX. "C'était un joueur avec un talent spécial." À Salzbourg, une source indique à Goal qu'il existe une "grande fierté" que le club ait participé au développement de deux vainqueurs de la , avec son coéquipier Naby Keita. "Bien sûr que nos supporters ont de bons souvenirs de lui."

Sadio Mané est arrivé à Salzbourg lors du dernier jour du mercato 2012, le club autrichien le recrutant pour 4 millions d'euros à Metz, alors en National. Ce qui en fait le troisième joueur le plus cher de l'histoire du club lorrain (derrière Pirès et Pjanic), désormais revenu en .

Une somme qui en avait interrogé plus d'un à l'époque. "C'était beaucoup d'argent pour un joueur dont peu de gens avaient entendu parler, c'est sûr", précise Zerche.

Mais Salzbourg avait bien travaillé. Le directeur sportif Ralf Rangnick et l'ancien entraîneur de , Gérard Houllier, à la tête du département football chez Red Bull, avaient vu le joueur de 20 ans briller lors deux Jeux Olympiques de Londres avec le . "Nous étions d'accord sur le fait que nous devions le prendre", a déclaré Houllier dans une interview au Telegraph cette semaine.

Rangnick a alors fait le déplacement lors d'un match de Coupe de la ligue contre Tours au début de la saison 2012-2013, avant de demander au propriétaire du club, Dieter Mateschitz, de faire signer le prodige. Ce sera chose faite quelques jours plus tard.

Liverpool - Klopp : "Naby Keita ? Il devrait être prêt maintenant"

"Il a signé en même temps qu'Isaac Vorsah et Rodnei, qui se sont tous deux avérés de mauvais transferts, dit encore Zerche. À cette époque, Red Bull prenait conscience de la grande quantité de talents non repérés en . Mané était présenté comme l'un des joueurs les plus talentueux au Sénégal et après ses premiers matches, on comprenait pourquoi.

"En Autriche vous voyez rarement des joueurs extrêmement rapides avec des qualités techniques pour passer devant les adversaires, mais Mané faisait cela. Il jouait sur l'aile gauche et parfois il était simplement inarrêtable."

Salzbourg s'est construit une belle équipe cette année-là, avec des joueurs comme Valon Berisha, Stefan Ilsanker ou encore Kevin Kampl. Ce dernier s'est particulièrement bien entendu sur le terrain avec Mané. Les deux joueurs, avec le prolifique buteur espagnol Jonathan Soriano, étaient très importants pour le nouvel entraîneur Roger Schmidt, désireux de créer une équipe jeune, avec un pressing haut.

Pour Zerche, "tout le monde aimait Sadio. Il avait une relation spéciale avec Schmidt et était également proche de Kampl. Au début il avait quelques problèmes avec le jeu physique des adversaires et était parfois accusé de tomber trop facilement - parfois à raison. Mais il était spécial, vous pouviez le voir immédiatement."

Salzbourg confia à Mustapaha Mesloub, l'un des responsables de l'intégration des joueurs, la tâche d'aider Mané à s'installer en Autriche. Il s'installa dans un appartement modeste en ville et appris rapidement à parler allemand. Il retourne occasionnellement à Salzbourg pour voir des amis, dont Mesloub et sa famille.

"Je devais veiller sur lui plus ou moins en permanence, expliquait récemment Mesloub pour The Athletic. Il a passé beaucoup de temps avec moi et ma famille et est presque devenu un fils adoptif."

Sur le terrain, la forme de Mané était bonne. Il marqua 19 buts lors de la première saison, puis 23 lors de la suivante pour aider l'équipe à réaliser le doublé coupe-championnat, le deuxième de l'histoire du club. Les choses allaient se gâter peu de temps après, le Sénégalais étant devenu une cible pour des clubs de plus grande envergure.

Parmi les intéressés : le d'un certain Jürgen Klopp. Le technicien allemand alla même jusqu'à rencontrer personellement le joueur, mais le club en décida autrement. Klopp a depuis déclaré qu'il s'agissait de l'une des ses plus grosses erreurs. C'est finalement en , à Southampton, que Sadio Mané atterrissait pour environ 13 millions d'euros à l'été 2014.

L'article continue ci-dessous

"Mané a essayé de forcer son transfert en ne s'entraînant pas", rappelle Rangnick. L'explication des sifflets qui l'ont accompagné lors d'un match amical entre Salzbourg et Southampton l'été suivant.

"J'aime le club et la ville, a affirmé Mané en conférence de presse ce mardi. J'ai rencontré de belles personnes là-bas dans un bon club. En tant qu'être humain, j'ai beaucoup appris. Bien sûr que c'est un match spécial pour moi. J'y ai joué pendant deux ans et maintenant je vais jouer contre eux.

"Ils seront prêts pour moi et je serai prêt pour eux également. Je serait vraiment content de rencontrer mes anciens coéquipiers. Mais en même temps, j'aimerais gagner contre eux !"