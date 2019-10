Liverpool - Klopp : "Naby Keita ? Il devrait être prêt maintenant"

Le milieu des Reds est dans le groupe pour affronter son ancienne équipe de Salzbourg ce mercredi en phase de poules de Ligue des champions (21h).

Interrogé sur l'état de forme de Naby Keita, Jürgen Klopp a assuré que le milieu de terrain était prêt à jouer, alors que accueille son ancien club de Leipzig, ce mercredi soir pour le compte de la 2e journée de la phase de groupes de la (21h).

Keita a fait son retour à la compétition la semaine passée en contre Milton Keynes (2-0), et son entraîneur espère qu'il pourra jouer un rôle déterminant dans la suite de la saison des Reds après plusieurs blessures. L'international guinéen n'était toutefois pas du déplacement à Sheffield le week-end dernier (1-0).

"Nous aurions pu le prendre sur le banc mais il aurait manqué deux sessions [d'entraînement] et nous voulions qu'il ait ces deux sessions, a expliqué le technicien allemand. Il devrait être prêt maintenant. J'ai parlé avec [le préparateur physique] Andreas Kornmayer et il m'a dit que la session de dimanche avait été très bonne et importante. C'était vraiment intense pour lui et c'est ce dont il a besoin maintenant.

"Il était blessé, est revenu et s'est blessé à nouveau donc nous devons nous assurer que cela n'arrivera plus. Il sera dans l'équipe [contre ], à 100%. Tout est réglé."

L'entraîneur a également évoqué l'intégration de son joueur, arrivé à l'été 2018 en provenance de la . "C'est bien maintenant, beaucoup mieux. La dernière discussion que j'ai eu avec lui était en anglais et il semble qu'il ait compris ce que j'ai dit. C'est une étape importante. Il est là depuis assez longtemps maintenant.

"C'était une marche importante pour lui de venir ici depuis Leipzig, avec des attentes élevées. Espérons que vous vous souvenez à quel point il avait bien débuté."