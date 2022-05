Liverpool prêt à rouvrir les négociations avec Sadio Mané

Liverpool prévoit de rouvrir les discussions avec Sadio Mané sur son avenir à la fin de la saison, alors que le Bayern Munich et le FC Barcelone s'intéressent à la star sénégalaise. Sadio Mané doit entrer dans la dernière année de son contrat avec les Reds cet été, et les négociations concernant une prolongation n'ont pas encore abouti.

Il a été rapporté cette semaine que le Bayern Munich, champion de Bundesliga, avait fait du joueur de 30 ans une cible principale, tandis qu'une histoire dans la publication espagnole Mundo Deportivo mardi a suggéré que Sadio Mané était maintenant considéré comme une option sérieuse pour le FC Barcelone, et que l'ancien joueur de Southampton serait intéressé par un transfert à La Liga.

Quelle est la position de Liverpool sur l'avenir de Mané ?

Les sources au sein de Liverpool insistent sur le fait qu'elles sont détendues au sujet de la situation, les discussions entre le club et l'agent de Mané, Bjorn Bezemer, étant prévues pour la fin de la saison. Bezemer a une relation forte avec Julian Ward, le futur directeur sportif des Reds. Il était avec Ward et d'autres officiels du club lors du récent match de Ligue des Champions à Villarreal, et il est considéré comme peu probable que les histoires liant Mane à un départ soient un stratagème pour pousser Liverpool à accélérer les négociations de contrat.

Mané, pour sa part, a insisté sur le fait qu'il souhaitait se concentrer sur son football à l'heure actuelle, Liverpool étant toujours en quête d'un éventuel quadruplé. Le club affronte Aston Villa en Premier League mardi, avant d'affronter Chelsea à Wembley en finale de la FA Cup samedi. Plus tard dans le mois, ils disputeront la finale de la Ligue des champions à Paris contre le Real Madrid.

Klopp répond à Guardiola concernant le soutien pour Liverpool

Jürgen Klopp souhaiterait idéalement que Mané reste à Anfield, mais la situation est rendue plus délicate par le fait que Mohamed Salah, et dans une moindre mesure Roberto Firmino, approchent également des 12 derniers mois de leur contrat. Il a été décrit comme "improbable" que tous trois renouvellent leur contrat, et dans le cas de Salah, Liverpool sait qu'ils devront briser leur structure salariale existante afin de garder l'Égyptien. Les exigences salariales de Mané ne seraient pas loin derrière, compte tenu de ses réalisations et de ses performances au cours de ses six années au club, mais toute offre pourrait bien dépendre de l'issue des négociations avec Salah.

Mané chercherait-il à quitter Liverpool ?

À ce stade, rien n'indique, publiquement ou en privé, que Mané cherche un nouveau défi. Il est heureux sur les bords de la Mersey, même s'il est naturellement conscient que plusieurs grands clubs européens suivent sa situation de près. Et si Bezemer a rencontré Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern Munich, le week-end dernier, il semble que les géants allemands ne soient pas intéressés par un transfert de Mané cet été.

Bezemer représente également Konrad Laimer, le milieu de terrain du RB Leipzig, que le Bayern cible, et des sources ont déclaré à GOAL et Spox que les discussions se sont concentrées sur lui, plutôt que sur Mané. Les performances de Mané pour Liverpool cette saison ont été excellentes, en particulier depuis le début de l'année. Il a marqué 21 buts toutes compétitions confondues et s'est récemment épanoui dans un rôle d'attaquant central, alors que la nouvelle recrue Luis Diaz excelle sur la gauche.

Gerrard ne fera pas de cadeau à Liverpool

L'arrivée de Diaz en janvier a été perçue comme un signe que les Reds préparaient l'après-Mane, et Liverpool a également obtenu la signature du jeune Fabio Carvalho de Fulham, un joueur qui peut jouer sur toute la ligne d'attaque. Mais Klopp, qui a récemment signé sa propre prolongation de contrat, considère Mane et Salah comme des joueurs clés pour l'avenir de Liverpool. Il a déclaré que les deux joueurs pourront être performants durant leur trentaine grâce à leur professionnalisme et leur condition physique, et il est parfaitement conscient qu'il serait extrêmement difficile de remplacer le rendement de l'un ou l'autre, même en tenant compte de l'impact de joueurs comme Luis Diaz et Diogo Jota.