Klopp répond à Guardiola concernant le soutien pour Liverpool

Jurgen Klopp s'est moqué de la suggestion de Pep Guardiola selon laquelle "tout le monde" au Royaume-Uni soutient Liverpool plutôt que Manchester City, tout en refusant de calmer l'idée que Steven Gerrard pourrait lui succéder à Anfield.

Pas de soutien inconditionnel à Liverpool

Manchester City a écrasé Newcastle 5-0 dimanche et compte désormais trois points d'avance sur les Reds dans la course au titre de Premier League à trois journées de la fin, quelques jours après que ces derniers ont atteint la finale de la Ligue des champions tandis que les premiers ont échoué en demi-finale.

Dans ses commentaires d'après-match, Guardiola a laissé entendre qu'il avait un préjugé favorable à l'égard de son équipe, en particulier de ses principaux rivaux, mais son homologue a balayé ses propos.

Klopp est également revenu sur ses critiques à l'égard de Tottenham, qu'il a accusé de tactique négative lors de son match nul 1-1 contre Liverpool à Anfield samedi.

"Je vis à Liverpool donc, oui, ici beaucoup de gens veulent que nous gagnions la ligue - c'est vrai - mais même ici seulement c'est probablement seulement 50 pour cent. En tant que manager, et j'en ai fait l'expérience récemment, après un match nous sommes évidemment massivement influencés par le jeu, par la situation", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé sur les propos de Guardiola.

J'ai dit après le match contre les Spurs : "Ils jouent comme ils jouent et ils ne sont encore que cinquièmes. Je me sentais bien à ce moment-là, mais j'ai eu tort.

"Mais c'était juste mon sentiment à ce moment-là. Je ne pourrais pas respecter davantage Antonio [Conte], ce qu'il fait et comment il organise les équipes.

"Je ne sais pas exactement dans quelle situation se trouvait Pep, après avoir été éliminé de la Ligue des champions, ce qui est déjà assez difficile à supporter, mais ensuite, bien sûr, Liverpool est arrivé en finale et ensuite, il y a des choses comme "Ils ont seulement joué contre Villarreal, nous avons joué contre le Real [Madrid]" et ensuite vous dites ce que vous dites.

"Et il a raison, en plus. J'avais raison à propos de Tottenham, et il avait raison de dire que nous n'avons gagné la Premier League qu'une seule fois. Je n'ai aucune idée si tout le pays nous soutient, je ne le sais pas.

"Ce n'est pas le sentiment que je ressens lorsque nous allons dans d'autres endroits et que nous y jouons, c'est plutôt le contraire, mais peut-être qu'il en sait plus que moi à ce sujet."

Qu'a dit Klopp sur l'avenir potentiel de Gerrard à Liverpool ?

Avant que l'attention ne se tourne vers la finale de la Ligue des champions contre Madrid le 28 mai, Klopp doit maintenir la pression sur City dans la course au titre de champion - et il devra le faire contre une légende de Liverpool en la personne de Gerrard, qui est devenu l'entraîneur de Villa plus tôt cette saison.

Bien avant son arrivée à Villa Park, l'ancien milieu de terrain des Reds était déjà pressenti comme le remplaçant probable de l'Allemand si celui-ci venait à partir.

"Mon successeur possible ?" a-t-il ajouté. "Oui, bien sûr, c'est possible. Je n'en ai aucune idée, ce n'est pas à moi de prendre cette décision. Donc je pense que c'est possible, c'est tout."