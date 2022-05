Gerrard ne fera pas de cadeau à Liverpool

Steven Gerrard s'est emporté contre un journaliste ce lundi en conférence de presse. Il lui a reproché de "courir après les gros titres" après que ce dernier lui a demandé si Aston Villa pouvait coûter le titre à Liverpool, mardi.

L’ancienne star des Reds est en charge de la formation de Birmingham depuis novembre dernier à la suite d’un bon parcours sur le banc des Rangers. Et ses premiers mois du côté de Villa Park ont été plutôt mitigés.

Gerrard a confortablement installé Villa en milieu de tableau, mais le club a été irrégulier et incapable de se propulser vers les places européennes. Néanmoins, les Villans pourraient avoir un rôle d’abritre dans la course au titre, puisqu'ils affrontent Liverpool mardi et le leader Manchester City lors de l’ultime levée de la saison.

Gerrard et Aston Villa « conscients du défi »

Quand on lui a demandé si Villa pouvait mettre fin aux espoirs de titre des Merseysiders, Gerrard a donné une réponse hostile, accusant un journaliste de "courir après les gros titres".

Il a déclaré : "De la façon dont les rencontres se sont déroulées, nous pouvons avoir notre mot à dire dans la course au titre, mais aussi dans la lutte pour la relégation. C'est comme ça. Mais il s'agit d'une saison de 38 matches, les deux équipes jouent deux fois contre Aston Villa, alors je ne vais pas vous donner les gros titres que vous pourriez rechercher."

Le Scouser a ensuite ajouté que sa mission était de mener sa formation à la victoire et qu’il ne se souciait pas de qui il y avait en face : « Mon travail c’est de faire gagner les matches à Villa. Nous sommes conscients du défi, soit vous le craignez, soit vous essayez de le relever et de trouver des situations où vous pouvez avoir vos moments dans le jeu. C'est excitant, j'ai hâte d'y être, les grands matchs de football sont ce qu'il y a de plus important. »