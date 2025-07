Plus de 300 M€ dépensés : comment Liverpool finance son mercato de folie (et pourquoi ce n'est pas fini)

Les Reds ont déjà réalisé une série de transferts coûteux, mais ils ont encore les moyens de s'offrir leur recrue de rêve.

Les supporters de Liverpool ont toujours aimé chanter : « Les Reds n'ont pas d'argent, mais on gagnera quand même le championnat ». Et leur titre de Premier League la saison dernière a donné du poids à ce refrain, remporté avec une seule recrue estivale, Federico Chiesa, qui a coûté à peine 12 millions d'euros et a très peu joué.

Pourtant, l'idée que le club est à court d'argent a toujours été trompeuse. Les propriétaires de Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), ne sont pas pauvres ; ils sont prudents. Lorsqu'il a fallu, ou que l'opportunité s'est présentée, de dépenser sans compter pour un joueur capable de changer la donne, les Américains ont toujours été prêts à sortir le chéquier.

Rappelons-nous des transferts records de Virgil van Dijk et Alisson Becker en 2018, qui ont jeté les bases de l'ère de succès de Jürgen Klopp. Ou de la refonte du milieu de terrain à l'été 2023, qui a joué un rôle indéniable dans la conquête du titre la saison dernière.

Cependant, aucune de ces dépenses passées n'arrive à la cheville de la frénésie actuelle. À plus de cinq semaines de la fin du mercato, Liverpool a déjà déboursé la somme stupéfiante de 310 millions d'euros, et ce, sans même compter les bonus.

Alors, comment les Reds financent-ils toutes ces recrues ? Vont-ils devoir vendre pour équilibrer les comptes ? Et surtout, pourrait-il y avoir d'autres arrivées avant la clôture du marché, le 1er septembre ?